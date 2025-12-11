الدنمارك تعتبر أمريكا لأول مرة "مصدر قلق أمني محتمل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/الدنمارك-تعتبر-أمريكا-لأول-مرة-مصدر-قلق-أمني-محتمل-1108066452.html
الدنمارك تعتبر أمريكا لأول مرة "مصدر قلق أمني محتمل"
الدنمارك تعتبر أمريكا لأول مرة "مصدر قلق أمني محتمل"
سبوتنيك عربي
صنفت الدنمارك، وللمرة الأولى، أمريكا كـ"مصدر محتمل للتهديدات الأمنية"، وذلك وفقا لتقرير سنوي لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في مؤشر جديد على تزايد... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T20:26+0000
2025-12-11T20:26+0000
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108066269_0:88:1673:1029_1920x0_80_0_0_49da691dc700001d40b300d3d69e56ec.jpg
وحذر التقرير الذي صدر، أمس الأربعاء، من أن "واشنطن باتت تستخدم قوتها الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، لفرض إرادتها على الآخرين، ولم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد حلفائها".وأضاف: أن "هذا السلوك يندرج ضمن اتجاه عالمي متصاعد، إذ تعطي القوى الكبرى الأولوية لمصالحها الخاصة وتلجأ للقوة لتحقيق أهدافها".ويعد هذا التقييم من أقوى التحذيرات الصادرة عن جهاز استخبارات أوروبي تجاه أمريكا، إذ سبقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قرار الاستخبارات الهولندية وقف تبادل بعض المعلومات مع واشنطن بسبب ما وصفته بالتدخل السياسي ومخاوف حقوق الإنسان، بحسب وسائل إعلام أمريكية. ويعكس التحذير الدنماركي تزايد القلق الأوروبي من النهج الأمريكي في توظيف السياسة الصناعية على الساحة الدولية، كما يكشف اتساع الهوة بين الجانبين، خاصة بعدما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية من توقعات بأن أوروبا قد تواجه "خطر الزوال الحضاري" خلال العقدين المقبلين.وأصبحت جزيرة غرينلاند محور توتر بين واشنطن وكوبنهاغن، بعد اهتمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشرائها، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعداد أمريكا لتشديد علاقاتها مع أوروبا.
https://sarabic.ae/20251210/الخارجية-الروسية-الاستراتيجية-الجديدة-للأمن-القومي-الأمريكي-تقدم-رؤية-واقعية-لمكانة-أوروبا-الحالية-1107998685.html
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108066269_91:0:1576:1114_1920x0_80_0_0_73b99708a7af1a3c525e5e24a06feb28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الدنمارك تعتبر أمريكا لأول مرة "مصدر قلق أمني محتمل"

20:26 GMT 11.12.2025
© Photo / Unsplash/ Sandro Kradolferالدنمارك
الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Photo / Unsplash/ Sandro Kradolfer
تابعنا عبر
صنفت الدنمارك، وللمرة الأولى، أمريكا كـ"مصدر محتمل للتهديدات الأمنية"، وذلك وفقا لتقرير سنوي لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في مؤشر جديد على تزايد التوتر في التحالف عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا.
وحذر التقرير الذي صدر، أمس الأربعاء، من أن "واشنطن باتت تستخدم قوتها الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، لفرض إرادتها على الآخرين، ولم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد حلفائها".
وأضاف: أن "هذا السلوك يندرج ضمن اتجاه عالمي متصاعد، إذ تعطي القوى الكبرى الأولوية لمصالحها الخاصة وتلجأ للقوة لتحقيق أهدافها".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
الخارجية الروسية: الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي تقدم رؤية واقعية لمكانة أوروبا الحالية
أمس, 02:20 GMT
ويعد هذا التقييم من أقوى التحذيرات الصادرة عن جهاز استخبارات أوروبي تجاه أمريكا، إذ سبقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قرار الاستخبارات الهولندية وقف تبادل بعض المعلومات مع واشنطن بسبب ما وصفته بالتدخل السياسي ومخاوف حقوق الإنسان، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ويعكس التحذير الدنماركي تزايد القلق الأوروبي من النهج الأمريكي في توظيف السياسة الصناعية على الساحة الدولية، كما يكشف اتساع الهوة بين الجانبين، خاصة بعدما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية من توقعات بأن أوروبا قد تواجه "خطر الزوال الحضاري" خلال العقدين المقبلين.
وأصبحت جزيرة غرينلاند محور توتر بين واشنطن وكوبنهاغن، بعد اهتمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشرائها، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعداد أمريكا لتشديد علاقاتها مع أوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала