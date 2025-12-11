https://sarabic.ae/20251211/الدنمارك-تعتبر-أمريكا-لأول-مرة-مصدر-قلق-أمني-محتمل-1108066452.html
الدنمارك تعتبر أمريكا لأول مرة "مصدر قلق أمني محتمل"
صنفت الدنمارك، وللمرة الأولى، أمريكا كـ"مصدر محتمل للتهديدات الأمنية"، وذلك وفقا لتقرير سنوي لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في مؤشر جديد على تزايد التوتر في التحالف عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا.
وحذر التقرير الذي صدر، أمس الأربعاء، من أن "واشنطن باتت تستخدم قوتها الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، لفرض إرادتها على الآخرين، ولم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد حلفائها".وأضاف: أن "هذا السلوك يندرج ضمن اتجاه عالمي متصاعد، إذ تعطي القوى الكبرى الأولوية لمصالحها الخاصة وتلجأ للقوة لتحقيق أهدافها".ويعد هذا التقييم من أقوى التحذيرات الصادرة عن جهاز استخبارات أوروبي تجاه أمريكا، إذ سبقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قرار الاستخبارات الهولندية وقف تبادل بعض المعلومات مع واشنطن بسبب ما وصفته بالتدخل السياسي ومخاوف حقوق الإنسان، بحسب وسائل إعلام أمريكية. ويعكس التحذير الدنماركي تزايد القلق الأوروبي من النهج الأمريكي في توظيف السياسة الصناعية على الساحة الدولية، كما يكشف اتساع الهوة بين الجانبين، خاصة بعدما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية من توقعات بأن أوروبا قد تواجه "خطر الزوال الحضاري" خلال العقدين المقبلين.وأصبحت جزيرة غرينلاند محور توتر بين واشنطن وكوبنهاغن، بعد اهتمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشرائها، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعداد أمريكا لتشديد علاقاتها مع أوروبا.
صنفت الدنمارك، وللمرة الأولى، أمريكا كـ"مصدر محتمل للتهديدات الأمنية"، وذلك وفقا لتقرير سنوي لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، في مؤشر جديد على تزايد التوتر في التحالف عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا.
الذي صدر، أمس الأربعاء، من أن "واشنطن باتت تستخدم قوتها الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، لفرض إرادتها على الآخرين، ولم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد حلفائها".
وأضاف: أن "هذا السلوك يندرج ضمن اتجاه عالمي متصاعد، إذ تعطي القوى الكبرى الأولوية لمصالحها الخاصة وتلجأ للقوة لتحقيق أهدافها".
ويعد هذا التقييم من أقوى التحذيرات الصادرة عن جهاز استخبارات أوروبي تجاه أمريكا، إذ سبقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قرار الاستخبارات الهولندية وقف تبادل بعض المعلومات مع واشنطن بسبب ما وصفته بالتدخل السياسي ومخاوف حقوق الإنسان، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ويعكس التحذير الدنماركي تزايد القلق الأوروبي من النهج الأمريكي في توظيف السياسة الصناعية على الساحة الدولية، كما يكشف اتساع الهوة بين الجانبين، خاصة بعدما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية من توقعات بأن أوروبا قد تواجه "خطر الزوال الحضاري" خلال العقدين المقبلين.
وأصبحت جزيرة غرينلاند محور توتر بين واشنطن وكوبنهاغن، بعد اهتمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشرائها، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعداد أمريكا لتشديد علاقاتها مع أوروبا.