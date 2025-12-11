https://sarabic.ae/20251211/انهيار-3-مبان-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-غزة-وغرق-آلاف-الخيام-وسط-أوضاع-إنسانية-قاسية-1108067289.html

انهيار 3 مبان جراء الأمطار الغزيرة في غزة وغرق آلاف الخيام وسط أوضاع إنسانية قاسية

انهيار 3 مبان جراء الأمطار الغزيرة في غزة وغرق آلاف الخيام وسط أوضاع إنسانية قاسية

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، أن ثلاث مبانٍ انهارت في مدينة غزة نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، دون وقوع إصابات. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة "سبوتنيك": "أدت الأمطار الغزيرة لانهيار 3 مبانٍ في مدينة غزة دون تسجيل إصابات."وحذّر الدفاع المدني من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط بفعل استمرار المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن آلاف الخيام غُمرت بالمياه منذ فجر الأربعاء، مع توقعات بتواصل الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة.ويؤثر منخفض جوي على فلسطين منذ فجر الأربعاء، ترافقه كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات غزيرة على مختلف المناطق.وتزداد مخاطر الانهيارات مع وجود مئات المنازل المدمرة جزئيًا أو الآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

