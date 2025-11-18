مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة

عربي
بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/مياه-الأمطار-تغرق-الخيام-وتعمق-معاناة-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة---1107200022.html
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
يواجه قطاع غزة شكلا جديدا من المعاناة مع هطول الأمطار التي مزقت الخيام الهشة، وتضاعفت آثار المنخفض الجوي على آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T11:30+0000
2025-11-18T11:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
المخيمات
خيمة
مطر
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196506_8:0:1277:714_1920x0_80_0_0_f9e5b5075fb65c2d4f983282e8db5ddf.jpg
وداخل أحد مخيمات النازحين في مدينة غزة، استيقظ السكان على كارثة جديدة، فمياه الأمطار اقتحمت خيامهم وأغرقت أمتعتهم وجرفتها، كما تسللت المياه إلى أجساد النازحين وأطفالهم، الذين يعيشون فصلا جديدا من المأساة الإنسانية في قطاع ما زال منهكا بما خلفته الحرب الإسرائيلية.وتقول النازحة عبير المصري والدموع تتساقط من عينيها لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول للشتاء ونحن نعاني والآن كل شيء غرق بالماء، ويوجد داخل الخيمة مرضى وعدد من أطفالي مصابون ويحتاجون إلى رعاية خاصة، وأنا أحاول من قبل طلوع الشمس السيطرة على المياه ومنعها من دخول الخيمة، لكن جهودي على مدار ساعات لم تمنع غرق الخيمة، بل وغرقت الأمتعة وجميع الملابس، ولا يوجد لدينا بديل، وأرضية الخيمة باتت مثل بركة ماء، ولا يوجد خيمة بديلة وظروفنا صعبة من جميع النواحي".وتضيف عبير المصري: "أطالب بكل شيء لأنه لم يبق شيء، ولا يوجد أغطية ولا أمتعة ولا خيمة ولا مكان ولا نعرف أين نذهب، وزاد من معاناتنا المرض والجوع، ومع اشتداد وطأة الأمطار والبرد بتنا نواجه حرب جديدة من المعاناة في مواجهة قسوة فصل الشتاء".وليس بعيدا عن خيمة عبير المصري، يحاول النازح حسام السويركي مع أطفاله دفع المياه لخارج الخيمة، وقد بدت حالة من التعب على وجوه الأطفال الذين نهشهم البرد منذ ساعات الصباح، ويحاول السويركي تغطية أطفاله بما تبقى من أقمشة جافة، ولكنها لا تدفع عنهم البرد.ويقول النازح حسام السويركي لـ "سبوتنيك": "لم يعد لدينا مكان نعيش فيه، لقد تمزقت الخيمة بسبب أمطار الشتاء، وكنا من قبل نطالب بوقف الحرب واليوم نواجه حرب أخرى لا تقل قسوة بل وتزيد من معاناتنا التي خلفتها الحرب، وأصبح حلمنا الحصول على شادر أو غطاء يحمينا أو حل يساعدنا على الصمود في وجه الشتاء القاسي، ومنذ ساعات نعمل على دفع المياه خارج الخيمة ويساعدني أطفالي، ولكن ما خلفته المياه دمر الخيمة وحول المخيم إلى بركة من الماء والطين".وأفادت الأمم المتحدة بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا في قطاع غزة تسببت في أضرار كبيرة لأكثر من 13 ألف أسرة، وتواجه هذه الأسر ظروفا إنسانية صعبة، خاصة مع قلة المساعدات.وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن خشيته أن "آلاف العائلات النازحة أصبحت معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية"، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "العاملين الإنسانيين في قطاع غزة يقدمون الدعم للنازحين، ويبذلون جهود كبيرة للتخفيف من تأثير الأمطار على النازحين في جميع مناطق القطاع".وتقول النازحة أم محمد عبد العال: "هذه خيمتي التي صمدت منذ عامين، وقد نزحت أكثر من مرة مع عائلتي خلال الحرب، واليوم هذه الخيمة تمزقت، ولم يعد لتسعة أفراد مأوى يعيشون فيه، ولا يوجد ملابس للأطفال تحميهم من برد الشتاء، ومنذ 8 أشهر لم يصلنا دعم أو مساعدة كبيرة، وكما ترى المنقطة هنا أصبحت مدمرة والمياه في كل مكان، وخيمتي يجب تغيرها الآن، ولا نعرف كيف نستطيع تأمين واحدة أخرى أو هل سيتم مساعدتنا بالحصول على خيمة جديدة".ويعد المنخفض الجوي الأخير على قطاع غزة اختبارا لواقع جديد يزداد صعوبة في فصل الشتاء، ويغرق المزيد من أحلام الفلسطينيين بالنجاة واستعادة من تبقى حياة بعد توقف الحرب.ويعاني قرابة 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة وفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، من أوضاع إنسانية مأساوية وخطيرة، نتيجة انعدام مقومات الحياة وصعوبة الحصول على المساعدات والمستلزمات الأساسية ونقص الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196506_166:0:1118:714_1920x0_80_0_0_cd513040ef6a8a13434bd983e708d3da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, المخيمات, خيمة, مطر, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, المخيمات, خيمة, مطر, تقارير سبوتنيك

مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة

11:30 GMT 18.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يواجه قطاع غزة شكلا جديدا من المعاناة مع هطول الأمطار التي مزقت الخيام الهشة، وتضاعفت آثار المنخفض الجوي على آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال الحرب، حيث تحولت مخيمات النازحين إلى برك من الطين والماء.
وداخل أحد مخيمات النازحين في مدينة غزة، استيقظ السكان على كارثة جديدة، فمياه الأمطار اقتحمت خيامهم وأغرقت أمتعتهم وجرفتها، كما تسللت المياه إلى أجساد النازحين وأطفالهم، الذين يعيشون فصلا جديدا من المأساة الإنسانية في قطاع ما زال منهكا بما خلفته الحرب الإسرائيلية.
ويحاول النازحون داخل المخيم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأمتعة قبل أن تتلف من المياه والطين، وداخل إحدى الخيام لم تستطع النازحة عبير المصري منع دموعها وهي تنظر إلى ما أصاب الخيمة الوحيدة التي تؤوي 8 أفراد من عائلتها.
وتقول النازحة عبير المصري والدموع تتساقط من عينيها لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول للشتاء ونحن نعاني والآن كل شيء غرق بالماء، ويوجد داخل الخيمة مرضى وعدد من أطفالي مصابون ويحتاجون إلى رعاية خاصة، وأنا أحاول من قبل طلوع الشمس السيطرة على المياه ومنعها من دخول الخيمة، لكن جهودي على مدار ساعات لم تمنع غرق الخيمة، بل وغرقت الأمتعة وجميع الملابس، ولا يوجد لدينا بديل، وأرضية الخيمة باتت مثل بركة ماء، ولا يوجد خيمة بديلة وظروفنا صعبة من جميع النواحي".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويكافح العائدون من جنوبي القطاع بعد توقف الحرب، للصمود فوق ما تبقى من غزة داخل خيام مزقتها ظروف الحرب والنزوح، وقد أقيمت مخيمات للعائلات التي دمرت بيوتها، ولكن مع اشتداد المطر وعدم تهيئة المخيمات لظروف الشتاء القاسية غرقت خيام النازحين، وتسببت الأمطار بتمزيق عدد من الخيام وتدمير جزء من الأمتعة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف عبير المصري: "أطالب بكل شيء لأنه لم يبق شيء، ولا يوجد أغطية ولا أمتعة ولا خيمة ولا مكان ولا نعرف أين نذهب، وزاد من معاناتنا المرض والجوع، ومع اشتداد وطأة الأمطار والبرد بتنا نواجه حرب جديدة من المعاناة في مواجهة قسوة فصل الشتاء".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وليس بعيدا عن خيمة عبير المصري، يحاول النازح حسام السويركي مع أطفاله دفع المياه لخارج الخيمة، وقد بدت حالة من التعب على وجوه الأطفال الذين نهشهم البرد منذ ساعات الصباح، ويحاول السويركي تغطية أطفاله بما تبقى من أقمشة جافة، ولكنها لا تدفع عنهم البرد.
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح حسام السويركي لـ "سبوتنيك": "لم يعد لدينا مكان نعيش فيه، لقد تمزقت الخيمة بسبب أمطار الشتاء، وكنا من قبل نطالب بوقف الحرب واليوم نواجه حرب أخرى لا تقل قسوة بل وتزيد من معاناتنا التي خلفتها الحرب، وأصبح حلمنا الحصول على شادر أو غطاء يحمينا أو حل يساعدنا على الصمود في وجه الشتاء القاسي، ومنذ ساعات نعمل على دفع المياه خارج الخيمة ويساعدني أطفالي، ولكن ما خلفته المياه دمر الخيمة وحول المخيم إلى بركة من الماء والطين".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف السويركي: "نحن بحاجة إلى دعم ومساعدة عاجلة، من أجل هؤلاء الأطفال الذين يشعرون بالبرد الشديد في كل وقت، فلم يبق لدينا أغطية ولا أمتعة ولا حتى طعام، ولا شيء نستطيع أن نقاوم به هذا الشتاء، ولا نعرف ماذا نفعل أو كيف سننجو".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأفادت الأمم المتحدة بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا في قطاع غزة تسببت في أضرار كبيرة لأكثر من 13 ألف أسرة، وتواجه هذه الأسر ظروفا إنسانية صعبة، خاصة مع قلة المساعدات.
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن خشيته أن "آلاف العائلات النازحة أصبحت معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية"، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "العاملين الإنسانيين في قطاع غزة يقدمون الدعم للنازحين، ويبذلون جهود كبيرة للتخفيف من تأثير الأمطار على النازحين في جميع مناطق القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول النازحة أم محمد عبد العال: "هذه خيمتي التي صمدت منذ عامين، وقد نزحت أكثر من مرة مع عائلتي خلال الحرب، واليوم هذه الخيمة تمزقت، ولم يعد لتسعة أفراد مأوى يعيشون فيه، ولا يوجد ملابس للأطفال تحميهم من برد الشتاء، ومنذ 8 أشهر لم يصلنا دعم أو مساعدة كبيرة، وكما ترى المنقطة هنا أصبحت مدمرة والمياه في كل مكان، وخيمتي يجب تغيرها الآن، ولا نعرف كيف نستطيع تأمين واحدة أخرى أو هل سيتم مساعدتنا بالحصول على خيمة جديدة".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبالنسبة للنازح محمد الشريف، يؤكد أنه "لم تعد الخيمة صالحة للسكن، واضطر لإيواء أطفاله في المسجد القريب من المخيم"، وعندما اقتحمت عدسة "سبوتنيك" خيمته الغارقة تساءل: "أين سأنام أنا وعائلتي بعد اليوم؟"، وأضاف: "المياه في كل مكان ولا نستطيع السيطرة عليها، حتى ملابسي اخترقتها المياه، وقد بدلتها 4 مرات منذ الصباح، وطبعا خسرنا الأمتعة والطعام وكل شيء، وهذا حالنا مع فصل الشتاء".
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعد المنخفض الجوي الأخير على قطاع غزة اختبارا لواقع جديد يزداد صعوبة في فصل الشتاء، ويغرق المزيد من أحلام الفلسطينيين بالنجاة واستعادة من تبقى حياة بعد توقف الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف النازح شادي أبو حمام: "نحن لا نعيش هنا، فلا توجد حياة وفي كل دقيقة نموت، وخيمتي الآن مليئة بالمياه والطين، ونريد مكان أفضل، لقد تعبنا من الظروف الصعبة المستمرة".
ويعاني قرابة 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة وفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، من أوضاع إنسانية مأساوية وخطيرة، نتيجة انعدام مقومات الحياة وصعوبة الحصول على المساعدات والمستلزمات الأساسية ونقص الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала