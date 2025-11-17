https://sarabic.ae/20251117/حماس-تطالب-بسرعة-فتح-المعابر-وإنهاء-معاناة-الشعب-الفلسطيني-1107185865.html

"حماس" تطالب بسرعة فتح المعابر وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

حملت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاتها لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة". 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "غياب الغذاء والدواء والخيام خطر على حياة المدنيين العزل لا سيما في فصل الشتاء"، داعيًا لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وإنهاء الحصار وفتح المعابر للقطاع.وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعلميات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر.وتابع البيان: "سيعاد النظر في فتحه وفقا للطريقة التي ستلتزم بها حماس بتنفيذ الجزء المتعلق به في إعادة جثامين الرهائن وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

