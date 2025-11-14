https://sarabic.ae/20251114/الأمم-المتحدة-الحرب-جعلت-أطفال-غزة-عنيفين-ومحرومين-1107095724.html
الأمم المتحدة: الحرب جعلت أطفال غزة عنيفين ومحرومين
الأمم المتحدة: الحرب جعلت أطفال غزة عنيفين ومحرومين
سبوتنيك عربي
أفادت الأمم المتحدة بأن الحرب على قطاع غزة، "تسببت في تغير سلوك أطفال القطاع وظهور سلوك عدواني لديهم في ظل حرمانهم من الاستقرار والأمان"، مؤكدة أن الاطفال... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T04:55+0000
2025-11-14T04:55+0000
2025-11-14T04:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/12/1088072476_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50602f4ae1be4df28eaaa9915b696499.jpg
وقالت التقارير الأممية إن "9 من كل 10 أطفال في غزة، يُظهرون علامات السلوك العدواني المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين "حماس" وإسرائيل".وبحسب تقييم شركاء المنظمة في القطاع المعنيون بمجال سلامة الطفل، الذي أُجري في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي شاركه مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أظهر أن "93% منهم (اطفال غزة) لديه سلوكيات عدوانية، وكان 90% منهم عنيفين تجاه الأطفال الأصغر سنًا".ويعتبر الحزن والانسحاب من الأمور الشائعة تقريبًا لدى 86%، إلى جانب اضطرابات النوم لدى 79% والرفض الواسع النطاق للدراسة لدى 69% من أطفال قطاع غزة.ويفيد شركاء الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، الذين يقدمون المساعدة للشباب بأنهم يعانون من قلق متزايد وتغيرات سلوكية وقلق متزايد إزاء الافتقار المستمر إلى الأماكن الآمنة.ويهدف المشروع إلى الوصول إلى أكثر من 100 ألف طفل شهريًا لتلبية احتياجات ما يقرب من مليون طفل في قطاع غزة.الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجبروبيو: تحركات إسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام في غزة
https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/12/1088072476_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f4898a8f9836673e86a744adf9d808f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
الأمم المتحدة: الحرب جعلت أطفال غزة عنيفين ومحرومين
أفادت الأمم المتحدة بأن الحرب على قطاع غزة، "تسببت في تغير سلوك أطفال القطاع وظهور سلوك عدواني لديهم في ظل حرمانهم من الاستقرار والأمان"، مؤكدة أن الاطفال بحاجة إلى جهود متواصلة للتعافي.
وقالت التقارير الأممية إن "9 من كل 10 أطفال في غزة، يُظهرون علامات السلوك العدواني المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين "حماس" وإسرائيل".
وحذّر العاملون في المجال الإنساني من أن شعور الأطفال بالاستقرار والأمن قد تآكل مع انهيار الخدمات اليومية الرئيسية، وأصروا على أن الشباب في غزة سوف يحتاجون إلى "جهود مستدامة وطويلة الأمد للتعافي".
وبحسب تقييم شركاء المنظمة في القطاع المعنيون بمجال سلامة الطفل، الذي أُجري في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي شاركه مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أظهر أن "93% منهم (اطفال غزة) لديه سلوكيات عدوانية، وكان 90% منهم عنيفين تجاه الأطفال الأصغر سنًا".
ويعتبر الحزن والانسحاب من الأمور الشائعة تقريبًا لدى 86%، إلى جانب اضطرابات النوم لدى 79% والرفض الواسع النطاق للدراسة لدى 69% من أطفال قطاع غزة.
ويفيد شركاء الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، الذين يقدمون المساعدة للشباب بأنهم يعانون من قلق متزايد وتغيرات سلوكية وقلق متزايد إزاء الافتقار المستمر إلى الأماكن الآمنة.
وخلال الأسابيع الأربعة، التي انقضت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، قدّم شركاء العمل الإنساني للمنظمة خدمات حماية الطفل لأكثر من 132,000 طفل في جميع أنحاء قطاع غزة. ويشمل ذلك ما يقرب من 1,600 طفل من ذوي الإعاقة و45,000 مقدم رعاية، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ويهدف المشروع إلى الوصول إلى أكثر من 100 ألف طفل شهريًا لتلبية احتياجات ما يقرب من مليون طفل في قطاع غزة.