هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" بدأت بتخزين أسلحتها في عدد من الدول وسط الحديث عن نزع سلاحها

هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" بدأت بتخزين أسلحتها في عدد من الدول وسط الحديث عن نزع سلاحها

زعمت تقارير إسرائيلية أن حركة "حماس" الفلسطينية بدأت في جمع أسلحة متطورة وتخزينها في الخارج، على أمل تهريبها إلى قطاع غزة في المستقبل. 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار تقرير غير موثق بثته هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن "حماس" بدأت في جمع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة وتخزينها في دول أفريقية لم يتم تسميتها، واليمن، ودول أخرى".وأضاف التقرير أن "حماس" تقوم بتخزين الأسلحة هناك بنية نقلها إلى "مواقع استراتيجية"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع غزة، في وقت لاحق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجاء التقرير في أعقاب تقرير صدر أول أمس السبت، زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى التخلي عن المرحلة التي تدعو إلى نزع سلاح "حماس" في خطتها للسلام، لصالح المضي قدما في إعادة بناء القطاع، وذلك في ظل تعثر المزيد من المحادثات بشأن تفاصيل نزع سلاح "حماس" والحكم المستقبلي لقطاع غزة.وصرح مصدر أمني إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية، أن "هذا الخيار قيد النقاش في ظل صعوبة حصول البيت الأبيض على التزامات من دول أخرى بالمشاركة في نزع سلاح "حماس"، كجزء من قوة استقرار دولية سيتم نشرها في القطاع".مع ذلك، تصرّ إسرائيل على أن خطة ترامب لقطاع غزة لا يمكن أن تتقدم أكثر حتى يتم نزع سلاح "حماس" ونزع سلاح القطاع.وأمس الأحد، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، ونزع سلاح "حماس" في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم عبر القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".وقال كاتس في بيان: "أبلغني نائب رئيس الأركان للتو أن عملية تدمير أنفاق "حماس" في غزة تسير على ما يرام، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق من خلال التفجيرات، أو عن طريق ملء وضخ الخرسانة السائلة في الأنفاق في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته".في الشهر الماضي، صرّح كاتس والجيش الإسرائيلي بأن نحو 60% من أنفاق "حماس" في غزة لا تزال سليمة.ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 53% من الأراضي داخل القطاع الفلسطيني الممزق بالحرب، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب، وأجزاء من مدينة غزة، ومناطق حضرية أخرى.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

