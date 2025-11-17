هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" بدأت بتخزين أسلحتها في عدد من الدول وسط الحديث عن نزع سلاحها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
وأشار تقرير غير موثق بثته هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن "حماس" بدأت في جمع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة وتخزينها في دول أفريقية لم يتم تسميتها، واليمن، ودول أخرى".وأضاف التقرير أن "حماس" تقوم بتخزين الأسلحة هناك بنية نقلها إلى "مواقع استراتيجية"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع غزة، في وقت لاحق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجاء التقرير في أعقاب تقرير صدر أول أمس السبت، زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى التخلي عن المرحلة التي تدعو إلى نزع سلاح "حماس" في خطتها للسلام، لصالح المضي قدما في إعادة بناء القطاع، وذلك في ظل تعثر المزيد من المحادثات بشأن تفاصيل نزع سلاح "حماس" والحكم المستقبلي لقطاع غزة.وصرح مصدر أمني إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية، أن "هذا الخيار قيد النقاش في ظل صعوبة حصول البيت الأبيض على التزامات من دول أخرى بالمشاركة في نزع سلاح "حماس"، كجزء من قوة استقرار دولية سيتم نشرها في القطاع".مع ذلك، تصرّ إسرائيل على أن خطة ترامب لقطاع غزة لا يمكن أن تتقدم أكثر حتى يتم نزع سلاح "حماس" ونزع سلاح القطاع.وأمس الأحد، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، ونزع سلاح "حماس" في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم عبر القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".وقال كاتس في بيان: "أبلغني نائب رئيس الأركان للتو أن عملية تدمير أنفاق "حماس" في غزة تسير على ما يرام، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق من خلال التفجيرات، أو عن طريق ملء وضخ الخرسانة السائلة في الأنفاق في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته".في الشهر الماضي، صرّح كاتس والجيش الإسرائيلي بأن نحو 60% من أنفاق "حماس" في غزة لا تزال سليمة.ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 53% من الأراضي داخل القطاع الفلسطيني الممزق بالحرب، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب، وأجزاء من مدينة غزة، ومناطق حضرية أخرى.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" بدأت بتخزين أسلحتها في عدد من الدول وسط الحديث عن نزع سلاحها

07:07 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 07:18 GMT 17.11.2025)
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
زعمت تقارير إسرائيلية أن حركة "حماس" الفلسطينية بدأت في جمع أسلحة متطورة وتخزينها في الخارج، على أمل تهريبها إلى قطاع غزة في المستقبل.
وأشار تقرير غير موثق بثته هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن "حماس" بدأت في جمع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة وتخزينها في دول أفريقية لم يتم تسميتها، واليمن، ودول أخرى".
وأضاف التقرير أن "حماس" تقوم بتخزين الأسلحة هناك بنية نقلها إلى "مواقع استراتيجية"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع غزة، في وقت لاحق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجاء التقرير في أعقاب تقرير صدر أول أمس السبت، زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى التخلي عن المرحلة التي تدعو إلى نزع سلاح "حماس" في خطتها للسلام، لصالح المضي قدما في إعادة بناء القطاع، وذلك في ظل تعثر المزيد من المحادثات بشأن تفاصيل نزع سلاح "حماس" والحكم المستقبلي لقطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس
أمس, 19:00 GMT
وصرح مصدر أمني إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية، أن "هذا الخيار قيد النقاش في ظل صعوبة حصول البيت الأبيض على التزامات من دول أخرى بالمشاركة في نزع سلاح "حماس"، كجزء من قوة استقرار دولية سيتم نشرها في القطاع".
مع ذلك، تصرّ إسرائيل على أن خطة ترامب لقطاع غزة لا يمكن أن تتقدم أكثر حتى يتم نزع سلاح "حماس" ونزع سلاح القطاع.
وأمس الأحد، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، ونزع سلاح "حماس" في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم عبر القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".
وقال كاتس في بيان: "أبلغني نائب رئيس الأركان للتو أن عملية تدمير أنفاق "حماس" في غزة تسير على ما يرام، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير الأنفاق من خلال التفجيرات، أو عن طريق ملء وضخ الخرسانة السائلة في الأنفاق في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته".
في الشهر الماضي، صرّح كاتس والجيش الإسرائيلي بأن نحو 60% من أنفاق "حماس" في غزة لا تزال سليمة.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 53% من الأراضي داخل القطاع الفلسطيني الممزق بالحرب، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب، وأجزاء من مدينة غزة، ومناطق حضرية أخرى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
نتنياهو: لا لإقامة دولة فلسطينية.. وسيتم نزع سلاح "حماس" بالطريقة السهلة أو الصعبة
أمس, 11:18 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
