نتنياهو: لا لإقامة دولة فلسطينية.. وسيتم نزع سلاح "حماس" بالطريقة السهلة أو الصعبة

نتنياهو: لا لإقامة دولة فلسطينية.. وسيتم نزع سلاح "حماس" بالطريقة السهلة أو الصعبة

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، بالتطرق إلى الانتقادات السياسية المتعلقة بالقضايا الأمنية والدبلوماسية في... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تمر حاليا بعام انتخابي، وهناك هجوم تمهيدي سواء من داخل الليكود أو خارجه"، مؤكدًا أن المسائل الأمنية لا تُحدد إلا بالتنسيق معه شخصيا، وفق تعبيره.وتناول نتنياهو قضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بغزة، إذ أكد أنه "لن يبقى أي جزء من القطاع غير منزوع السلاح"، وأنه سيتم نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية بالكامل، وفق تعبيره. كما أدان نتنياهو حادثتين وقعتا في الآونة الاخيرة، الأولى كانت الاعتداء على عضو الكنيست يوآف بن تسور، ووصفه بأنه عمل "أقلية صغيرة لا تمثل الجمهور الأرثوذكسي"، مؤكدًا ضرورة تحرك السلطات "بكل قوة" ضد هذه التجاوزات.أما الحادثة الثانية شملت أعمال عنف من قبل مجموعة صغيرة في الضفة الغربية، وقال نتنياهو إنها "لا تمثل غالبية المستوطنين الملتزمين بالقانون".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

