نتنياهو: لا لإقامة دولة فلسطينية.. وسيتم نزع سلاح "حماس" بالطريقة السهلة أو الصعبة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Nathan Howard
افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، بالتطرق إلى الانتقادات السياسية المتعلقة بالقضايا الأمنية والدبلوماسية في البلاد، منتقدًا بشدة التصريحات العلنية الأخيرة حول هذه المواضيع.
وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تمر حاليا بعام انتخابي، وهناك هجوم تمهيدي سواء من داخل الليكود أو خارجه"، مؤكدًا أن المسائل الأمنية لا تُحدد إلا بالتنسيق معه شخصيا، وفق تعبيره.
وتناول نتنياهو قضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بغزة، إذ أكد أنه "لن يبقى أي جزء من القطاع غير منزوع السلاح"، وأنه سيتم نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية بالكامل، وفق تعبيره.
وقال: "سيحدث ذلك إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، وهذا ما قلته وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה:— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 16, 2025
אני רוצה להתייחס לשני נושאים ספציפיים:
הנושא הראשון - הנושא של ׳אי פירוז׳ לכאורה של החלק בעזה שנמצא בידי החמאס. לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות, ובכל דבר אחר, השטח הזה יפורז וחמאס יתפרק מנשקו.
לדברים המלאים >>https://t.co/aL9WpKHmZL pic.twitter.com/mHBfJVu7qB
وعلى الصعيد السياسي، جدد نتنياهو معارضته الثابتة لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، مؤكدًا: "لم يتغير موقفنا إطلاقًا"، وأضاف أنه قاوم مثل هذه المبادرات لعقود تحت ضغوط داخلية وخارجية، مشددًا: "لست بحاجة إلى تأكيدات أو تغريدات أو محاضرات من أحد".
كما أدان نتنياهو حادثتين وقعتا في الآونة الاخيرة، الأولى كانت الاعتداء على عضو الكنيست يوآف بن تسور، ووصفه بأنه عمل "أقلية صغيرة لا تمثل الجمهور الأرثوذكسي"، مؤكدًا ضرورة تحرك السلطات "بكل قوة" ضد هذه التجاوزات.
أما الحادثة الثانية شملت أعمال عنف من قبل مجموعة صغيرة في الضفة الغربية، وقال نتنياهو إنها "لا تمثل غالبية المستوطنين الملتزمين بالقانون".
وختم نتنياهو بالقول: "نحن دولة قانون، ودولة القانون تعمل وفقًا للقانون".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".