وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن "سياسة إسرائيل واضحة، لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وفق تعبيره. 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف كاتس عبر منصة "إكس": "سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، ونزع سلاح "حماس" في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم عبر القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".ولأول مرة، أشارت مسودة قرار مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي إلى وجود دولة فلسطينية، فيما يخص القوة الدولية المفترض نشرها في قطاع غزة، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها وسائل إعلام فرنسية.وأضافت المسودة أن "الولايات المتحدة ستطلق حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصياغة مشابهة لخطة غزة المدعومة أمريكيا، لكنها المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في نص القرار الرئيسي، وليس فقط في الملحق.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن يوم الخميس الماضي، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

