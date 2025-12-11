بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن معدل الفقر بلغ أدنى مستوياته وتعمل روسيا على تحقيق الهدف المحدد للحد من...
وأوضح بوتين أن "معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زيادة الأجور في القطاع العام والقطاعات الأخرى تحفز الطلب المحلي، وتطور الإنتاج والخدمات المحلية، ولها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي العام".وأضاف بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن معدل الفقر بلغ أدنى مستوياته وتعمل روسيا على تحقيق الهدف المحدد للحد من مستوى الفقر.
وأوضح بوتين أن "معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية".

وأضاف: "نحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المحدد بحلول عام 2030، وهو خفض معدل الفقر إلى أقل من 7 %، وبحلول عام 2036 إلى أقل من 5 %".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زيادة الأجور في القطاع العام والقطاعات الأخرى تحفز الطلب المحلي، وتطور الإنتاج والخدمات المحلية، ولها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي العام".

وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "إن هذا النمو، والتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وتطوير اقتصاد ذي أجور مرتفعة، كلها شروط أساسية للحد من الفقر وعدم المساواة في المجتمع، ولتحسين رفاهية الأسر الروسية".

"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين
07:12 GMT

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.

وأضاف بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".

وتابع قائلا: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناءً على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".

وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".
