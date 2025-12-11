https://sarabic.ae/20251211/بوتين-معدل-الفقر-في-روسيا-عند-أدنى-مستوياته-القياسية-1108045079.html

بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية

بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن معدل الفقر بلغ أدنى مستوياته وتعمل روسيا على تحقيق الهدف المحدد للحد من...

وأوضح بوتين أن "معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زيادة الأجور في القطاع العام والقطاعات الأخرى تحفز الطلب المحلي، وتطور الإنتاج والخدمات المحلية، ولها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي العام".وأضاف بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".

