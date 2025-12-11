https://sarabic.ae/20251211/بوتين-معدل-الفقر-في-روسيا-عند-أدنى-مستوياته-القياسية-1108045079.html
بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية
بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن معدل الفقر بلغ أدنى مستوياته وتعمل روسيا على تحقيق الهدف المحدد للحد من... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T11:58+0000
2025-12-11T11:58+0000
2025-12-11T11:58+0000
روسيا
العالم العربي
العالم
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107978496_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b5f1978fa9fbcc255998783551cf094c.jpg
وأوضح بوتين أن "معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زيادة الأجور في القطاع العام والقطاعات الأخرى تحفز الطلب المحلي، وتطور الإنتاج والخدمات المحلية، ولها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي العام".وأضاف بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".
https://sarabic.ae/20251211/الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-800-ألف-استفسار-من-المواطنين-1108037403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107978496_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c016399bab1c412c92043f93462748dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد
بوتين: معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن معدل الفقر بلغ أدنى مستوياته وتعمل روسيا على تحقيق الهدف المحدد للحد من مستوى الفقر.
وأوضح بوتين أن "معدل الفقر في روسيا عند أدنى مستوياته القياسية".
وأضاف: "نحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المحدد بحلول عام 2030، وهو خفض معدل الفقر إلى أقل من 7 %، وبحلول عام 2036 إلى أقل من 5 %".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زيادة الأجور في القطاع العام والقطاعات الأخرى تحفز الطلب المحلي، وتطور الإنتاج والخدمات المحلية، ولها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي العام".
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "إن هذا النمو، والتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وتطوير اقتصاد ذي أجور مرتفعة، كلها شروط أساسية للحد من الفقر وعدم المساواة في المجتمع، ولتحسين رفاهية الأسر الروسية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.
وأضاف بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".
وتابع قائلا: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناءً على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".
وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".