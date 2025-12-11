https://sarabic.ae/20251211/الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-800-ألف-استفسار-من-المواطنين-1108037403.html

"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين

تجاوز عدد استفسارات المواطنين عن الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 800 ألف استفسار خلال الأيام الثمانية التي سبقت انطلاق البرنامج. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وكشفت بيانات شبكة "غيغا تشات" العصبية التابعة لمصرف "سبيربنك"، والتي تتولى معالجة الاستفسارات، اليوم الخميس، أن إجمالي الاستفسارات بلغ 832,338 استفسارا، بحسب إحصاءات الشبكة العصبية التي عُرضت، صباح الخميس، في تقارير تلفزيونية روسية.وسيبث برنامج "نظرة على العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو.وفي يوم أمس الأربعاء، أوضحت تقارير تلفزيونية روسية، أن معظم الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصال، تتمحور حول السياسة الاجتماعية، وتشمل المواضيع الشائعة الأخرى مثل البنية التحتية والإسكان والمجتمع والدولة.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.الكرملين: سيتم دمج "الخط المباشر" مع "المؤتمر الصحفي الموسع" للرئيس بوتين هذا العام

