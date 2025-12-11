عربي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين
سبوتنيك عربي
تجاوز عدد استفسارات المواطنين عن الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 800 ألف استفسار خلال الأيام الثمانية التي سبقت انطلاق البرنامج.
تابعنا عبر
تجاوز عدد استفسارات المواطنين عن الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 800 ألف استفسار خلال الأيام الثمانية التي سبقت انطلاق البرنامج.
وكشفت بيانات شبكة "غيغا تشات" العصبية التابعة لمصرف "سبيربنك"، والتي تتولى معالجة الاستفسارات، اليوم الخميس، أن إجمالي الاستفسارات بلغ 832,338 استفسارا، بحسب إحصاءات الشبكة العصبية التي عُرضت، صباح الخميس، في تقارير تلفزيونية روسية.

وتشير الإحصاءات إلى أن النساء أكثر ميلًا للاستفسار (66% مقابل 34% للرجال)، وكانت الفئة العمرية الأكثر إقبالا هي فئة المواطنين فوق 56 عامًا.

وسيبث برنامج "نظرة على العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو.

وقد بدأ جمع الأسئلة للبرنامج، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في الأعوام السابقة، تتولى شبكة "غيغا تشات" التابعة لمصرف سبيربنك هذا العام تسجيل الاستفسارات المتعلقة بالخط المباشر.

وفي يوم أمس الأربعاء، أوضحت تقارير تلفزيونية روسية، أن معظم الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصال، تتمحور حول السياسة الاجتماعية، وتشمل المواضيع الشائعة الأخرى مثل البنية التحتية والإسكان والمجتمع والدولة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي
9 ديسمبر, 11:19 GMT
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
الكرملين: سيتم دمج "الخط المباشر" مع "المؤتمر الصحفي الموسع" للرئيس بوتين هذا العام
