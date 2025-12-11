https://sarabic.ae/20251211/الخط-المباشر-مع-بوتين-يستقبل-أكثر-من-800-ألف-استفسار-من-المواطنين-1108037403.html
"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 800 ألف استفسار من المواطنين
وكشفت بيانات شبكة "غيغا تشات" العصبية التابعة لمصرف "سبيربنك"، والتي تتولى معالجة الاستفسارات، اليوم الخميس، أن إجمالي الاستفسارات بلغ 832,338 استفسارا، بحسب إحصاءات الشبكة العصبية التي عُرضت، صباح الخميس، في تقارير تلفزيونية روسية.
وتشير الإحصاءات إلى أن النساء أكثر ميلًا للاستفسار (66% مقابل 34% للرجال)، وكانت الفئة العمرية الأكثر إقبالا هي فئة المواطنين فوق 56 عامًا.
وسيبث برنامج "نظرة على العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو.
وقد بدأ جمع الأسئلة للبرنامج، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في الأعوام السابقة، تتولى شبكة "غيغا تشات" التابعة لمصرف سبيربنك هذا العام تسجيل الاستفسارات المتعلقة بالخط المباشر.
وفي يوم أمس الأربعاء، أوضحت تقارير تلفزيونية روسية، أن معظم الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصال، تتمحور حول السياسة الاجتماعية
، وتشمل المواضيع الشائعة الأخرى مثل البنية التحتية والإسكان والمجتمع والدولة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر"، هذا العام، سيُعقد بالتزامن
مع مؤتمر صحفي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع
في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية، وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.