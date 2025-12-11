https://sarabic.ae/20251211/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-قطاع-غزة-إذا-لزم-الأمر-لتحقيق-السلام-1108051086.html

فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر لتحقيق السلام

فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر لتحقيق السلام

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية القطري، هاكان فيدان، أن تركيا قد تتولى مسؤولية حل القضية الفلسطينية، وهي مستعدة لإرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T12:38+0000

2025-12-11T12:38+0000

2025-12-11T12:38+0000

العالم العربي

غزة

أخبار تركيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

وقال فيدان لوسائل إعلام عربية، في إشارة إلى الصراع في قطاع غزة: "تركيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن وتحمل مسؤولية التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، أن "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع.جاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة "إكس"، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وركّز أردوغان في رسالته على الوضع في غزة كدليل صارخ على انتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني"، مؤشراً "على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".وأضاف أردوغان: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".

https://sarabic.ae/20251211/الأمم-المتحدة-غزة-تحولت-إلى-مكان-للخوف-والسودان-إلى-مكان-للعنف-الوحشي-1108043901.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, أخبار تركيا اليوم, العالم