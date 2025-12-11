https://sarabic.ae/20251211/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-قطاع-غزة-إذا-لزم-الأمر-لتحقيق-السلام-1108051086.html
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر لتحقيق السلام
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر لتحقيق السلام
أعلن وزير الخارجية القطري، هاكان فيدان، أن تركيا قد تتولى مسؤولية حل القضية الفلسطينية، وهي مستعدة لإرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر.
وقال فيدان لوسائل إعلام عربية، في إشارة إلى الصراع في قطاع غزة: "تركيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن وتحمل مسؤولية التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وأكد فيدان أن أنقرة مستعدة أيضاً "لإرسال قوات لتحقيق السلام في المنطقة، إذا لزم الأمر".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، أن "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع.

جاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة "إكس"، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وركّز أردوغان في رسالته على الوضع في غزة كدليل صارخ على انتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني"، مؤشراً "على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعرب عن "أسفه" لـ"استمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي".

وأضاف أردوغان: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر لتحقيق السلام
أعلن وزير الخارجية القطري، هاكان فيدان، أن تركيا قد تتولى مسؤولية حل القضية الفلسطينية، وهي مستعدة لإرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر.
وقال فيدان لوسائل إعلام عربية، في إشارة إلى الصراع في قطاع غزة: "تركيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن وتحمل مسؤولية التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".
وأكد فيدان أن أنقرة مستعدة أيضاً "لإرسال قوات لتحقيق السلام في المنطقة، إذا لزم الأمر".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، أن "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع.
جاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة "إكس"، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وركّز أردوغان في رسالته على الوضع في غزة كدليل صارخ على انتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني"، مؤشراً "على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب عن "أسفه" لـ"استمرار المظالم في غزة
والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي".
وأضاف أردوغان: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".