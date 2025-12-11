https://sarabic.ae/20251211/مجلس-الشيوخ-النيجيري-يوافق-على-طلب-الرئيس-نشر-قوات-في-بنين-1108041253.html

مجلس الشيوخ النيجيري يوافق على طلب الرئيس نشر قوات في بنين

وافق مجلس الشيوخ النيجيري على قرار الرئيس بولا تينوبو، نشر قوات في بنين، بعدما طلبت الأخيرة المساعدة في قمع محاولة انقلاب جرت يوم الأحد. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال تينوبو، في رسالة وجَّهها إلى المشرّعين، إن سلطات بنين طلبت توفير الدعم الجوي الاستثنائي والفوري من القوات المسلحة النيجيرية بعد الإبلاغ عن محاولة الاستيلاء غير الدستوري على السلطة وتعطيل المؤسسات الديمقراطية.وبموجب القانون النيجيري، يتعيَّن على الرئيس أن يطلب موافقة مجلس الشيوخ على نشر قوات في دولة أجنبية.وقالت حكومة بنين إن طائرات مقاتلة نيجيرية نفَّذت غارات جوية لإحباط محاولة انقلاب حاول فيها جنود متمردون الاستيلاء على سلطة الرئيس باتريس تالون.وشدد على أن انقلاب بنين يهدد غرب إفريقيا بأكمله، في ظل عودة موجة الانقلابات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع مبادئ التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس).ولفت إلى أن نيجيريا تعاني هي الأخرى من كثير من المشكلات الداخلية بسبب بعض الجماعات، وأنه تم تعيين قائد جديد للقوات النيجيرية أملًا في الحفاظ على الأمن العام في نيجيريا، وهو ما ينعكس على الأمن العام في غرب إفريقيا.وزير الخارجية: مشروع الطاقة النووية في إثيوبيا مفتاح لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للبلادقال جيديون تيموتيوس، في إطلاق برنامج الطاقة النووية في إثيوبيا في أديس أبابا، إن المحطة النووية المخطط لها، والتي تعد جزءًا من مبادرة التنمية بقيمة 30 مليار دولار للرئيس الوزراء آبي أحمد، أمر أساسي لدفع التحول الصناعي.وشدد على الحاجة الملحة إلى تحديث بنية الطاقة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية ستزيد بشكل حاد من الطلب الوطني على الطاقة.وأضاف أن المشروع النووي يخفف من العبء على الشعب الإثيوبي وبعض الدول المجاورة التي تشتري الكهرباء من إثيوبيا.في السياق نفسه، أكد الكاتب الصحفي سعيد أحو أن إثيوبيا تستفيد من مشروع الطاقة النووية في ظل الثروة البشرية التي تمتلكها، والنمو المتسارع للاقتصاد المحلي، وهذا يتطلب تأمينًا للطاقة، كما أنها أرض خصبة لتصدير أنواع الطاقة المختلفة، مما يعزز دورها في تنمية المنطقة والقارة.الأسبوع الدولي للغة الروسية في أفريقيا.. نافذة جديدة للتعاون الروسي الأفريقيتستضيف القاهرة "الأسبوع الدولي للغة الروسية في أفريقيا" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي نظَّمته الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي وجامعة موسكو الحكومية للغات، وفي إطاره نظَّم الخبراء فعاليات تعليمية لمدرسي اللغة الروسية تُقدَّم لغير الناطقين بها.ويتضمن المشروع برنامجًا للتطوير المهني لرؤساء الأقسام ورؤساء القطاعات ومدرسي اللغة الروسية تقدَّم لغير الناطقين بها من المؤسسات التعليمية الأفريقية، ويتميز البرنامج بنظام مختلط، أي سيُقام الجزء الإلزامي من التعلم عن بُعد، بينما سيقام الجزء الحضوري في القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.وكرَّم المؤتمر اثنين من رواد اللغة الروسية في مصر، هما الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية في جامعة عين شمس، والدكتور أنور محمد إبراهيم، الأكاديمي والمترجم المتخصص في الأدب الروسي، حيث منحهما سفير موسكو غيورغي بوريسينكو وسام دوستويفسكي، نسبة إلى فيودور دوستويفسكي أحد أشهر الروائيين الروس الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة، وصاحب رواية "الجريمة والعقاب".وأشار إلى أن عقد "الأسبوع الدولي للغة الروسية في أفريقيا" في القاهرة له رمزية كبيرة، لأنها فرصة نادرة للتعرف على أحدث التقنيات لتدريس اللغة الروسية والتعرف على أحدث الكتب، وأيضًا التفاعل والتواصل مع الأساتذة الأفارقة المختصين في اللغة الروسية.ولفت إلى أن هذا المؤتمر تأكيد على انفتاح روسيا على أفريقيا في ظل الزخم الذي تشهده الفعاليات العلمية والثقافية، ما يؤكد ويزيد من التقارب بين موسكو وأفريقيا على المستوى الثقافي والتعليمي.

