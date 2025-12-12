https://sarabic.ae/20251212/إعلام-دورية-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-1108073352.html

إعلام: دورية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة

إعلام: دورية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرى عدة في ريف محافظة القنيطرة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T09:05+0000

2025-12-12T09:05+0000

2025-12-12T09:05+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الجمعة، بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني سيارات عسكرية، قامت بالتوغل انطلاقا من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مرورا بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا.وأشارت القناة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالتحليق في أجواء محافظة القنيطرة على علو منخفض".كما أكدت القناة أن الاحتلال الإسرائيلي توغّلت أيضا في قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك، موضحةً أن القوات المتوغلة في القرية الواقعة بالريف الغربي للمحافظة اعتقلت أحد المواطنين السوريين خلال عملية مداهمة مفاجئة في المنطقة.وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلامية إسرائيلية، قد كشفت أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم مفاجئ من جنوب سوريا، قد يشبه في طبيعته عملية الاقتحام التي جرت، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتشير التقديرات الإسرائيلية، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، إلى "إمكانية محاولة نحو 40 مركبة عبور الحدود من نقطتين أو ثلاث نقاط انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".وبحسب التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية، فإن "إيران تعمل من خلال جماعات مسلحة على التحضير لهجوم واسع من الجنوب السوري، يهدف إلى فتح جبهة ضغط جديدة على إسرائيل".وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.وتعتبر العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهم باشان"، هي الأولى منذ 50 عامًا، بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 مايو/ أيار 1974، في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، حيث تخطت القوات الإسرائيلية السياج الحدودي وفرضت سيطرتها على أراض سورية جديدة.ووقّع الجيشان السوري والإسرائيلي، اتفاق فض الاشتباك في 31 مايو 1974، لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من أكتوبر 1973، وفي ذات التاريخ تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.

https://sarabic.ae/20251210/ساعر-الفجوة-تتسع-بين-إسرائيل-وسوريا-بشأن-الاتفاق-الأمني-1108028980.html

https://sarabic.ae/20251210/وزير-إسرائيلي-الحرب-مع-سوريا-حتمية-1108012128.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار