إيران تبدي استعدادها لتوفير منفذ عبور لكازاخستان إلى المياه المفتوحة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده الكامل لمنح كازاخستان ممر عبور مباشر إلى المياه المفتوحة عبر الخليج الفارسي وبحر عُمان والمحيط الهندي، وذلك من خلال تطوير شبكات النقل البحري والسككي والجوي وإنشاء بنى تحتية لوجستية مشتركة.
وقال بزشكيان، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الكازاخستانية "كازينفورم": "إيران على أتم الاستعداد لربط كازاخستان بالمياه الدولية، وهو ما سيعزز دور طهران كحلقة وصل رئيسية بين آسيا الوسطى وشبكات النقل العابرة للقارات"، بحسب ماذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأشاد الرئيس الإيراني بالدور "المتزايد الأهمية" الذي تلعبه آستانا في استقرار المنطقة وأمنها الدولي، داعياً إلى تعميق العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً.
وأشار بزشكيان إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن انضمام إيران كمراقب إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي فتح آفاقاً جديدة لتوسيع التجارة، وجعل السوق الإيرانية أكثر انفتاحاً على الصادرات الكازاخستانية، كما سهّل وصول المنتجات الإيرانية إلى أسواق الاتحاد.
وقال: "لا تقل إيران وكازاخستان
ودول المنطقة عن الدول المتقدمة من حيث الإمكانات، وبالتعاون المشترك يمكننا الوصول إلى مستويات تنموية أعلى بكثير".
ورأى الرئيس الإيراني أن إنشاء مركز لوجستي كازاخستاني في جنوب إيران
يمثل "خطوة استراتيجية" لتفعيل ممر النقل الدولي شمال–جنوب، مشدداً على أن تطوير الطرق المشتركة سيخدم الأهداف الاقتصادية والثقافية للبلدين ودول المنطقة الأوروآسيوية الأخرى.
كما دعا بزشكيان إلى تعاون وثيق بين طهران وآستانا لحماية بحر قزوين بيئياً وأمنياً، مؤكداً أن اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين تشكل إطاراً متيناً لضمان الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية ومنع التلوث عبر آليات شفافة ومتوقعة.
وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد على أهمية تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والعلماء والناشطين الثقافيين من البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
طويلة الأمد.