إيران تبدي استعدادها لتوفير منفذ عبور لكازاخستان إلى المياه المفتوحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/إيران-تبدي-استعدادها-لتوفير-منفذ-عبور-لكازاخستان-إلى-المياه-المفتوحة----1108082913.html
إيران تبدي استعدادها لتوفير منفذ عبور لكازاخستان إلى المياه المفتوحة
إيران تبدي استعدادها لتوفير منفذ عبور لكازاخستان إلى المياه المفتوحة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده الكامل لمنح كازاخستان ممر عبور مباشر إلى المياه المفتوحة عبر الخليج الفارسي وبحر عُمان والمحيط الهندي، وذلك من... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T13:55+0000
2025-12-12T13:55+0000
كازاخستان
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وقال بزشكيان، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الكازاخستانية "كازينفورم": "إيران على أتم الاستعداد لربط كازاخستان بالمياه الدولية، وهو ما سيعزز دور طهران كحلقة وصل رئيسية بين آسيا الوسطى وشبكات النقل العابرة للقارات"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأشاد الرئيس الإيراني بالدور "المتزايد الأهمية" الذي تلعبه آستانا في استقرار المنطقة وأمنها الدولي، داعياً إلى تعميق العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً. وقال: "لا تقل إيران وكازاخستان ودول المنطقة عن الدول المتقدمة من حيث الإمكانات، وبالتعاون المشترك يمكننا الوصول إلى مستويات تنموية أعلى بكثير". ورأى الرئيس الإيراني أن إنشاء مركز لوجستي كازاخستاني في جنوب إيران يمثل "خطوة استراتيجية" لتفعيل ممر النقل الدولي شمال–جنوب، مشدداً على أن تطوير الطرق المشتركة سيخدم الأهداف الاقتصادية والثقافية للبلدين ودول المنطقة الأوروآسيوية الأخرى.وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد على أهمية تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والعلماء والناشطين الثقافيين من البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20230427/رئيس-وزراء-كازاخستان-تطوير-العلاقات-مع-إيران-من-أولويات-سياستنا-الخارجية-1076348125.html
كازاخستان
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كازاخستان, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
كازاخستان, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن

إيران تبدي استعدادها لتوفير منفذ عبور لكازاخستان إلى المياه المفتوحة

13:55 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده الكامل لمنح كازاخستان ممر عبور مباشر إلى المياه المفتوحة عبر الخليج الفارسي وبحر عُمان والمحيط الهندي، وذلك من خلال تطوير شبكات النقل البحري والسككي والجوي وإنشاء بنى تحتية لوجستية مشتركة.
وقال بزشكيان، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الكازاخستانية "كازينفورم": "إيران على أتم الاستعداد لربط كازاخستان بالمياه الدولية، وهو ما سيعزز دور طهران كحلقة وصل رئيسية بين آسيا الوسطى وشبكات النقل العابرة للقارات"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأشاد الرئيس الإيراني بالدور "المتزايد الأهمية" الذي تلعبه آستانا في استقرار المنطقة وأمنها الدولي، داعياً إلى تعميق العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً.
وأشار بزشكيان إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن انضمام إيران كمراقب إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي فتح آفاقاً جديدة لتوسيع التجارة، وجعل السوق الإيرانية أكثر انفتاحاً على الصادرات الكازاخستانية، كما سهّل وصول المنتجات الإيرانية إلى أسواق الاتحاد.
وقال: "لا تقل إيران وكازاخستان ودول المنطقة عن الدول المتقدمة من حيث الإمكانات، وبالتعاون المشترك يمكننا الوصول إلى مستويات تنموية أعلى بكثير".
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
رئيس وزراء كازاخستان: تطوير العلاقات مع إيران من أولويات سياستنا الخارجية
27 أبريل 2023, 07:01 GMT
ورأى الرئيس الإيراني أن إنشاء مركز لوجستي كازاخستاني في جنوب إيران يمثل "خطوة استراتيجية" لتفعيل ممر النقل الدولي شمال–جنوب، مشدداً على أن تطوير الطرق المشتركة سيخدم الأهداف الاقتصادية والثقافية للبلدين ودول المنطقة الأوروآسيوية الأخرى.
كما دعا بزشكيان إلى تعاون وثيق بين طهران وآستانا لحماية بحر قزوين بيئياً وأمنياً، مؤكداً أن اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين تشكل إطاراً متيناً لضمان الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية ومنع التلوث عبر آليات شفافة ومتوقعة.
وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد على أهمية تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والعلماء والناشطين الثقافيين من البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала