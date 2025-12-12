https://sarabic.ae/20251212/إيران-تصادر-ناقلة-أجنبية-تحمل-6-ملايين-لتر-من-الديزل-المهرب-في-خليج-عمان-1108098361.html
إيران تصادر ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان
أعلنت السلطات القضائية في محافظة هرمزجان الإيرانية، اليوم الجمعة، ضبط ناقلة أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عمان قرب سواحل مدينة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال رئيس قضاة هرمزجان، مجتبى قهرماني: إن "عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود، موضحا أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية".وأضاف أن طاقم السفينة، المكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية صادرت الناقلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
