https://sarabic.ae/20251212/إيران-تصادر-ناقلة-أجنبية-تحمل-6-ملايين-لتر-من-الديزل-المهرب-في-خليج-عمان-1108098361.html

إيران تصادر ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان

إيران تصادر ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات القضائية في محافظة هرمزجان الإيرانية، اليوم الجمعة، ضبط ناقلة أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عمان قرب سواحل مدينة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T20:47+0000

2025-12-12T20:47+0000

2025-12-12T20:47+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg

وقال رئيس قضاة هرمزجان، مجتبى قهرماني: إن "عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود، موضحا أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية".وأضاف أن طاقم السفينة، المكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية صادرت الناقلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://sarabic.ae/20251114/وكالة-بحرية-بريطانية-ناقلة-نفط-تتجه-نحو-إيران-بعد-مطاردة-قوارب-صغيرة-في-مضيق-هرمز-1107104803.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار