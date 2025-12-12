https://sarabic.ae/20251212/الأمم-المتحدة-عدد-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-بأعلى-مستوى-لها-منذ-8-سنوات-1108099209.html

الأمم المتحدة: عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأعلى مستوى لها منذ 8 سنوات

بلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أعلى مستوياته منذ عام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة رصد هذه البيانات. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه في العام الحالي 2025، "تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية، أو الموافقة عليها، أو طرحها للمناقصة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في العام الماضي 2024".وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالتوسع "المتواصل" في بيان مصاحبٍ للتقرير، قائلا إنه "يُواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية متصلة الأراضي وذات سيادة كاملة".يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف إعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

