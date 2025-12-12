البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام برازيلية، أمس الخميس، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عرض خلالها تقديم البرازيل خدمات الوساطة لحل الخلافات القائمة بين كاراكاس وواشنطن.
ووفقاً لموقع "أو غلوبو" الإخباري، فقد أعرب لولا خلال الحديث مع مادورو عن قلقه من الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وجدد تأكيد استعداد بلاده لتقديم أي دعم يسهم في تخفيف التوتر.
وتبرّر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وقد استخدمت قواتها المسلحة مراراً خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر لتدمير قوارب يُشتبه في نقلها المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.
وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.
من جانبها، رأت فنزويلا أن هذه التصريحات والإجراءات تُعدّ استفزازاً يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوضع منزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية في الكاريبي.
