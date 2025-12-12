https://sarabic.ae/20251212/البرازيل-تعرض-وساطة-بين-فنزويلا-والولايات-المتحدة--1108068961.html
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام برازيلية، أمس الخميس، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عرض خلالها تقديم البرازيل... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T03:21+0000
2025-12-12T03:21+0000
2025-12-12T03:22+0000
أخبار البرازيل
الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_d44792716f9b2397034d4130691494bf.jpg
ووفقاً لموقع "أو غلوبو" الإخباري، فقد أعرب لولا خلال الحديث مع مادورو عن قلقه من الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وجدد تأكيد استعداد بلاده لتقديم أي دعم يسهم في تخفيف التوتر.وتبرّر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وقد استخدمت قواتها المسلحة مراراً خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر لتدمير قوارب يُشتبه في نقلها المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.من جانبها، رأت فنزويلا أن هذه التصريحات والإجراءات تُعدّ استفزازاً يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوضع منزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية في الكاريبي.
https://sarabic.ae/20251212/مادورو-96-بالمئة-من-الفنزويليين-يرفضون-استيلاء-أمريكا-على-ناقلة-النفط-1108068631.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_54:0:962:681_1920x0_80_0_0_93c827789843597a75e257e73d00a509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل , الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية
البرازيل تعرض وساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة
03:21 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 03:22 GMT 12.12.2025)
كشفت وسائل إعلام برازيلية، أمس الخميس، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عرض خلالها تقديم البرازيل خدمات الوساطة لحل الخلافات القائمة بين كاراكاس وواشنطن.
ووفقاً لموقع "أو غلوبو" الإخباري، فقد أعرب لولا خلال الحديث مع مادورو عن قلقه من الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وجدد تأكيد استعداد بلاده لتقديم أي دعم يسهم في تخفيف التوتر.
وتبرّر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وقد استخدمت قواتها المسلحة مراراً خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر لتدمير قوارب يُشتبه في نقلها المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.
وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.
من جانبها، رأت فنزويلا أن هذه التصريحات والإجراءات تُعدّ استفزازاً يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوضع منزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية في الكاريبي.