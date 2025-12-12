مادورو: 96 بالمئة من الفنزويليين يرفضون استيلاء أمريكا على ناقلة النفط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
نيكولاس مادورو
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن قوات بلاده صادرت ناقلة نفط كبيرة قرب السواحل الفنزويلية. وفي تفسير لاحق، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن واشنطن تشتبه بأن الناقلة كانت تنقل نفطاً من فنزويلا وإيران.وقد نفذت العملية بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي وخفر السواحل ووزارة الحرب الأمريكية.أما وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، فوصف الإجراء بأنه "عمل قرصنة وعدوان غير قانوني"، معلناً اعتزام كاراكاس التوجه للهيئات الدولية.وخلال كلمة في بلدة أماليواكا، قال مادورو إن نتائج استطلاع أجرته "شركة دولية محترمة للغاية تؤكد أن 96 بالمئة من الفنزويليين يرفضون رفضاً قاطعاً اختطاف ناقلة نفط تحمل نفطاً فنزويلياً إلى الأسواق العالمية، وسرقتها".وأشار أيضاً إلى تزايد الرفض الدولي لتصرفات الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خفر السواحل والجيش الأمريكيين "يتلقيان أوامر بارتكاب أعمال قرصنة غير قانونية"، ومذكراً بحوادث سابقة استخدمت فيها القوات الأمريكية القوة ضد زوارق مدنية في البحر الكاريبي.وأضاف مادورو: "لقد صدرت لهم أوامر بقتل الصيادين والإجهاز عليهم بالقرب من ترينيداد وتوباغو، رغم أنهم لم يكونوا متجهين إلى الولايات المتحدة. هذه حقيقة".وأكدت السلطات الأمريكية، الخميس، نيتها مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة المحتجزة، مشيرة إلى أن وزارة العدل حصلت على أمر قضائي يسمح بنقل السفينة إلى أحد الموانئ الأمريكية.وشدد الرئيس الفنزويلي على أن هذه الخطوات تكشف مرة أخرى "النية الحقيقية" للسياسة الأمريكية، موضحاً أن "النفط هو ما يريدون سرقته"، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها ومواردها.كانت واشنطن قد نفذت ضربات جوية على أكثر من 20 سفينة تابعة لفنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في بداية أيلول/سبتمبر الماضي، قالت إنها تشتبه في تهريبها للمخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن من دون تقديم أي دليل يؤكد هذه التهمة.وأسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً. وفيما تقول الولايات المتحدة إن الهدف من هذا الانتشار العسكري واسع النطاق هو الحد من تهريب المخدرات والبشر إلى أراضيها، يرى خبراء أن الهدف من الانتشار العسكري هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والاستيلاء على بلاده، من خلال سيناريو يقوم على دفع بعض المعارضة الفنزويلية للنزول إلى الشارع والمطالبة بتغيير السياسة المعادية للولايات المتحدة.
مادورو: 96 بالمئة من الفنزويليين يرفضون استيلاء أمريكا على ناقلة النفط

01:37 GMT 12.12.2025
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن غالبية المواطنين يرفضون بشكل قاطع استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط تابعة لفنزويلا قبالة سواحل البلاد، واصفاً ما جرى بأنه "اختطاف وسرقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن قوات بلاده صادرت ناقلة نفط كبيرة قرب السواحل الفنزويلية. وفي تفسير لاحق، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن واشنطن تشتبه بأن الناقلة كانت تنقل نفطاً من فنزويلا وإيران.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
إعلام: ترامب يفرض عقوبات على أبناء شقيق مادورو و6 سفن تحمل نفطا فنزويليا
أمس, 19:11 GMT
وقد نفذت العملية بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي وخفر السواحل ووزارة الحرب الأمريكية.
أما وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، فوصف الإجراء بأنه "عمل قرصنة وعدوان غير قانوني"، معلناً اعتزام كاراكاس التوجه للهيئات الدولية.
وخلال كلمة في بلدة أماليواكا، قال مادورو إن نتائج استطلاع أجرته "شركة دولية محترمة للغاية تؤكد أن 96 بالمئة من الفنزويليين يرفضون رفضاً قاطعاً اختطاف ناقلة نفط تحمل نفطاً فنزويلياً إلى الأسواق العالمية، وسرقتها".
وأشار أيضاً إلى تزايد الرفض الدولي لتصرفات الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خفر السواحل والجيش الأمريكيين "يتلقيان أوامر بارتكاب أعمال قرصنة غير قانونية"، ومذكراً بحوادث سابقة استخدمت فيها القوات الأمريكية القوة ضد زوارق مدنية في البحر الكاريبي.
وأضاف مادورو: "لقد صدرت لهم أوامر بقتل الصيادين والإجهاز عليهم بالقرب من ترينيداد وتوباغو، رغم أنهم لم يكونوا متجهين إلى الولايات المتحدة. هذه حقيقة".
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
فنزويلا تصف احتجاز واشنطن ناقلة نفط في الكاريبي بـ"الجريمة الدولية الخطيرة"
أمس, 11:05 GMT
وأكدت السلطات الأمريكية، الخميس، نيتها مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة المحتجزة، مشيرة إلى أن وزارة العدل حصلت على أمر قضائي يسمح بنقل السفينة إلى أحد الموانئ الأمريكية.
وشدد الرئيس الفنزويلي على أن هذه الخطوات تكشف مرة أخرى "النية الحقيقية" للسياسة الأمريكية، موضحاً أن "النفط هو ما يريدون سرقته"، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها ومواردها.
كانت واشنطن قد نفذت ضربات جوية على أكثر من 20 سفينة تابعة لفنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في بداية أيلول/سبتمبر الماضي، قالت إنها تشتبه في تهريبها للمخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن من دون تقديم أي دليل يؤكد هذه التهمة.
وأسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً. وفيما تقول الولايات المتحدة إن الهدف من هذا الانتشار العسكري واسع النطاق هو الحد من تهريب المخدرات والبشر إلى أراضيها، يرى خبراء أن الهدف من الانتشار العسكري هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والاستيلاء على بلاده، من خلال سيناريو يقوم على دفع بعض المعارضة الفنزويلية للنزول إلى الشارع والمطالبة بتغيير السياسة المعادية للولايات المتحدة.
