https://sarabic.ae/20251211/إعلام-ترامب-يفرض-عقوبات-على-أبناء-شقيق-مادورو-و6-سفن-تحمل-نفطا-فنزويليا-1108063768.html

إعلام: ترامب يفرض عقوبات على أبناء شقيق مادورو و6 سفن تحمل نفطا فنزويليا

إعلام: ترامب يفرض عقوبات على أبناء شقيق مادورو و6 سفن تحمل نفطا فنزويليا

سبوتنيك عربي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 3 من أبناء شقيقة نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ورجل أعمال مقرب من نظامه، و6 شركات... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T19:11+0000

2025-12-11T19:11+0000

2025-12-11T19:11+0000

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg

وتعد هذه العقوبات، التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أحدث خطوة في حملة الضغط على مادورو، المتهم بقيادة شبكة إرهابية لتهريب المخدرات.وقال بيسنت: "نيكولاس مادورو وشركاؤه الإجراميون في فنزويلا يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات التي تسمم الشعب الأمريكي"، وفقا لتقارير أمريكية.ويشمل الحظر 3 من أبناء شقيقة زوجة مادورو، سيليا فلوريس، وهم: إفراين أنطونيو كامبو فلوريس، وفرانكي فرانسيسكو فلوريس دي فريتاس، اللذان أدينا في عام 2016 بتهريب الكوكايين، وحصلوا على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في عام 2022 ضمن صفقة تبادل أسرى.كما يشمل الحظر، كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، المرتبط بشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا، وعليه عقوبات سابقة منذ 2017 رفعها بايدن أثناء المفاوضات مع مادورو.كما طالت العقوبات، رامون كاريتيرو نابوليتانو، وهو رجل أعمال بنمي يعمل في قطاع النفط.وتأتي هذه العقوبات، بعد يوم من مصادرة أمريكا سفينة تحمل نفطا خاما فنزويليا، مدرجة على قائمة "المواطنين المصنفين بشكل خاص" (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "غوتيريش قلق إزاء هذا التطور الأخير (احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا)، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات الثنائية وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة".وكان ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي أكبر ناقلة نفط يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق.وأضاف الرئيس ترامب في مستهل اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن "هناك أمورا أخرى تجري"، مؤكدا "سترون ذلك لاحقا".وقال الرئيس الأمريكي: "لقد استولينا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. ناقلة ضخمة، ضخمة جدا، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري. سترون ذلك لاحقا".ولم يكشف البيت الأبيض على وجه التحديد أين تم احتجاز ناقلة النفط، ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري حول الواقعة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

https://sarabic.ae/20251211/فنزويلا-تصف-احتجاز-واشنطن-ناقلة-نفط-في-الكاريبي-بـالسرقة-العلنية--1108044440.html

https://sarabic.ae/20251204/انعكاسات-اقتصادية-وأمنية-إلى-أي-مدى-يتأثر-الشرق-الأوسط-بالتوترات-بين-أمريكا-وفنزويلا؟-1107817163.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب