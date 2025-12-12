https://sarabic.ae/20251212/تنافس-الليرة-التركية-والدولار-سوريا-توضح-حقيقة-إطلاق-عملة-رقمية-جديدة-1108097975.html
تنافس الليرة التركية والدولار.. سوريا توضح حقيقة إطلاق عملة رقمية جديدة
حسم مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، الجدل المثار حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق عملة رقمية جديدة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
ونفى المصرف إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى، موضحا في بيان رسمي، أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بإصدار عملة أو أدوات مالية لا يمكن أن يصدر إلا عنه حصرا عبر قنواته المعتمدة، ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".يأتي ذلك بعد انتشار صور ومشاركات على مواقع التواصل، تشير إلى إطلاق عملة رقمية باسم "أمانة" (Amanah Coin – AMN) يُزعم أنها ستنافس الليرة التركية والدولار، مع خوارزمية ربط ذكية توفر استقرارا نسبيا. وكان مصرف سوريا المركزي، أكد في بيان سابق، أنه مستمر في تنفيذ خطة تبديل العملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وشدد على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بها، وأنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وما يُتداول عبر منصات غير رسمية لا أساس له من الصحة.
