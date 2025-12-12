https://sarabic.ae/20251212/ذاكرة-اللون-بين-الحديث-والقديم-معرض-يحمل-بعدا-جماليا-مختلفا-في-بيروت-1108074601.html
"ذاكرة اللون بين الحديث والقديم"... معرض يحمل بعدا جماليا مختلفا في بيروت
"ذاكرة اللون بين الحديث والقديم"... معرض يحمل بعدا جماليا مختلفا في بيروت
سبوتنيك عربي
تميز لبنان عبر التاريخ باحتضانه للفنون بجميع أصنافها من غابر الأزمان، وهذا ما يظهر في أوابده الأثرية، وفي وقتنا المعاصر، فرغم كل التحديات والظروف الأمنية،... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T09:20+0000
2025-12-12T09:20+0000
2025-12-12T09:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0c/1108073546_46:0:768:406_1920x0_80_0_0_2017dd7a633e7f9be4e965c1d99bef2c.jpg
وافتتح، يوم أمس، في قصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، معرض فني جديد للفنان التشكيلي د. مارون مخّول، والذي حمل عنوان "ذاكرة اللون بين الحديث والقديم"، وسط حضور ثقافي واجتماعي محب للفنون.وتميز المعرض بتقديمه تجربة بصرية فريدة تدمج بين أصالة المدارس الفنية القديمة وروح الحداثة، حيث عكست لوحات مخّول رؤية فنية عميقة تعيد صياغة الذاكرة بلمسات لونية معاصرة.وتعد هذه الفعالية فرصة للجمهور للاستمتاع بالأعمال الفنية والإسهام في الوقت ذاته في دعم العمل الإنساني.بيروت تنبض بالألوان وتتحدى الأزمات.. فيديو وصور
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0c/1108073546_137:0:678:406_1920x0_80_0_0_40db0f971964c4e4f6d23ff1de4f29c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
"ذاكرة اللون بين الحديث والقديم"... معرض يحمل بعدا جماليا مختلفا في بيروت
حصري
تميز لبنان عبر التاريخ باحتضانه للفنون بجميع أصنافها من غابر الأزمان، وهذا ما يظهر في أوابده الأثرية، وفي وقتنا المعاصر، فرغم كل التحديات والظروف الأمنية، يستضيف هذا البلد ويصدر كل الفعاليات الإبداعية.
وافتتح، يوم أمس، في قصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، معرض فني جديد للفنان التشكيلي د. مارون مخّول، والذي حمل عنوان "ذاكرة اللون بين الحديث والقديم"، وسط حضور ثقافي واجتماعي محب للفنون.
وتميز المعرض بتقديمه تجربة بصرية فريدة تدمج بين أصالة المدارس الفنية القديمة وروح الحداثة، حيث عكست لوحات مخّول رؤية فنية عميقة تعيد صياغة الذاكرة بلمسات لونية معاصرة.
ولم يقتصر الحدث على البعد الجمالي فحسب، بل تكلل برسالة إنسانية سامية، حيث أعلن الدكتور مخّول عن تخصيص ريع المعرض بالكامل لدعم رابطة "كاريتاس لبنان"، مسخراً بذلك إبداعه الفني لخدمة الأنشطة الاجتماعية ومساندة المحتاجين في ظل الظروف الراهنة.
وتعد هذه الفعالية فرصة للجمهور للاستمتاع بالأعمال الفنية والإسهام في الوقت ذاته في دعم العمل الإنساني.