"سكات 350إم" و"كوب-2إي".. "أرصد وأضرب"
13:38 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 12.12.2025)
يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" فيديو يظهر ميزات ومهام المسيرة الهجومية الاستطلاعية "سكات 350إم" والدرون الحائمة الانتحارية "كوب-2إي".
وصممت "سكات 350إم" لأغراض الاستطلاع ونقل الإحداثيات الدقيقة للأهداف التابعة للعدو إلى مشغل "كوب-2إي"، بالإضافة إلى رصد الأضرار التي تكبدها العدو. أما الدرون الحائمة الانتحارية "كوب-2إي"، فهي مصممة لاستهداف أفراد العدو والمركبات العسكرية غير المدرعة والمدرعة بشكل خفيف.
