ملك تايلاند يقر مرسوم حل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات جديدة
وقالت صحيفة "ذا ناشين" المحلية إن "الجريدة الملكية نشرت المرسوم الملكي الخاص بحلّ مجلس النواب"، مؤكدة أن المرسوم دخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة.ورأى المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة "هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، بما يعيد سلطة اتخاذ القرار سريعاً إلى الشعب، ويمكّن من تشكيل حكومة أغلبية مستقرة ذات تفويض واضح للحكم".وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً من دخول المرسوم حيّز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية الانتخابية بتحديد الموعد النهائي للاقتراع.وينصّ الدستور التايلندي على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتشكل من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
