تصعيد جديد على الحدود بين تايلاند وكمبوديا وسقوط قتلى مدنيين وسط تبادل الاتهامات

قالت وزارة الدفاع الكمبودية إن القوات التايلاندية قصفت مواقع كمبودية ليلا حتى صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل مدنيين إضافيين، لترتفع حصيلة القتلى المدنيين في كمبوديا جراء تجدد النزاع الحدودي إلى ستة قتلى.
وأفادت الوزارة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الجيش التايلاندي أطلق النار على محافظة بانتي ميانشي الحدودية بعد منتصف الليل، مما أدى إلى مقتل مدنيين كانا يسافران على الطريق الوطني رقم 56 نتيجة القصف.
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بقصف مناطق مدنية في إقليم بوريرام
أمس, 04:04 GMT
من جهته، أعلن الجيش التايلاندي مقتل جندي واحد وإصابة 18 آخرين منذ بدء الجولة الجديدة من القتال يوم الأحد.
كما اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية، الثلاثاء، بأن تايلاند قامت برش مواد سامة فوق منطقة حدودية.
وفي اليوم نفسه، أعلن مركز العمليات التابع للمنطقة العسكرية الثانية للجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت صواريخ BM-21 على أربع مناطق حدودية تايلاندية، مشيرًا إلى أن القوات التايلاندية "لم يكن أمامها خيار سوى الرد وفقا لقواعد الاشتباك لتحييد التهديد ووقف نيران العدو وحماية أرواح وممتلكات سكان المناطق الحدودية".
وقالت الوزارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "حافظت القوات التايلاندية على إطلاق نار متواصل طوال الليل تقريبا في منطقة الإقليم العسكري رقم 5... كما استخدم الجانب التايلاندي طائرة مسيرة كبيرة للاستطلاع... وبعد ذلك قامت القوات التايلاندية برش مواد سامة فوق المنطقة".
وأضافت الوزارة أن مدنيين اثنين قتلوا جراء قذائف أطلقتها تايلاند.
وتصاعدت الأعمال القتالية على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا خلال عطلة نهاية الأسبوع واستمرت حتى يوم الاثنين، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
وذكر موقع "كاوسود" الإخباري، نقلا عن متحدث باسم الجيش التايلاندي، أن كمبوديا شنت غارة جوية على قاعدة أنوبونغ العسكرية، ما دفع تايلاند إلى الرد بغارة جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية.
ويتمحور النزاع حول خلاف حدودي يعود إلى أكثر من قرن، مرتبط بالخرائط التي وضعت خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي في المنطقة، حيث يطالب البلدان بالسيادة على عدد من المعابد الحدودية.
