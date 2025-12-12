https://sarabic.ae/20251212/من-داخل-المجتمع-اليهودي-مغني-روك-أمريكي-يرفض-أن-ترتكب-الإبادة-الجماعية-في-فلسطين-باسمه---1108083777.html

من داخل المجتمع اليهودي.. مغني روك أمريكي يرفض أن ترتكب "الإبادة الجماعية" في فلسطين باسمه

رفض مغني الراب الأمريكي، أليكس كارلين، ذي الأصول اليهودية، أن ترتكب "الإبادة الجماعية" التي تحصل في فلسطين باسمه. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وردا على سؤال خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، حول دعمه لفلسطين، فأجاب قائلا: "نعم، بالتأكيد، وهذا مرتبط بحقيقة أن أصول عائلتي يهودية، وعائلتي من النوع المثقف، ولدي بعض الفهم عن النكهة العرقية اليهودية، وعندما اشتدت الحرب وساءت الأمور، بدأت أفكر أنهم يفعلون هذا باسمي، وأن الحكومة الإسرائيلية تقتل الشعب الفلسطيني، ولكن هذا ليس مرتبطا بالشعب اليهودي ككل".وأشار مغني الراب الأمريكي إلى أن "لديه اصدقاء كثر من فلسطين، في روسيا، وكان يذهب إلى جميع الفعاليات ومجموعات الدعم الخاصة بالفلسطينيين".ونوه أليكس كارلين: "من الصعب أن تعيش حياة طبيعية، وتستيقظ كل يوم دون التفكير بماذا يمكن أن تفعل لوقف القتل الذي يحدث في فلسطين".وتابع: "أعتقد أنه إذا توقفت الحكومة الأمريكية عن دعم وتمويل الحكومة الإسرائيلية، سيكون من الصعب جدًا مواصلة الإبادة الجماعية من قبل الحكومة الإسرائيلية".

