من داخل المجتمع اليهودي.. مغني روك أمريكي يرفض أن ترتكب "الإبادة الجماعية" في فلسطين باسمه
من داخل المجتمع اليهودي.. مغني روك أمريكي يرفض أن ترتكب "الإبادة الجماعية" في فلسطين باسمه
رفض مغني الراب الأمريكي، أليكس كارلين، ذي الأصول اليهودية، أن ترتكب "الإبادة الجماعية" التي تحصل في فلسطين باسمه. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
من داخل المجتمع اليهودي.. مغني روك أمريكي يرفض أن ترتكب "الإبادة الجماعية" في فلسطين باسمه

14:41 GMT 12.12.2025
حصري
رفض مغني الراب الأمريكي، أليكس كارلين، ذي الأصول اليهودية، أن ترتكب "الإبادة الجماعية" التي تحصل في فلسطين باسمه.
وردا على سؤال خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، حول دعمه لفلسطين، فأجاب قائلا: "نعم، بالتأكيد، وهذا مرتبط بحقيقة أن أصول عائلتي يهودية، وعائلتي من النوع المثقف، ولدي بعض الفهم عن النكهة العرقية اليهودية، وعندما اشتدت الحرب وساءت الأمور، بدأت أفكر أنهم يفعلون هذا باسمي، وأن الحكومة الإسرائيلية تقتل الشعب الفلسطيني، ولكن هذا ليس مرتبطا بالشعب اليهودي ككل".

وأضاف كارلين: "هناك الكثير من اليهود المعارضين لـ "الإبادة الجماعية"، وهم يرفضون ما يحدث في فلسطين".

وأكد أن "هناك كتّاب ومثقفين من اليهود يكتبون من أجل دعم الشعب الفلسطيني الذي ترتكتب "الإبادة الجماعية" بحقه".

وأشار مغني الراب الأمريكي إلى أن "لديه اصدقاء كثر من فلسطين، في روسيا، وكان يذهب إلى جميع الفعاليات ومجموعات الدعم الخاصة بالفلسطينيين".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
إعلام: واشنطن تطالب تل أبيب بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من غزة
06:28 GMT

وذكر أنه "قام بكتابة أغنية عن الدعم والتضامن العالمي لفلسطين، لمحاولة إنهاء الإبادة الجماعية".

ونوه أليكس كارلين: "من الصعب أن تعيش حياة طبيعية، وتستيقظ كل يوم دون التفكير بماذا يمكن أن تفعل لوقف القتل الذي يحدث في فلسطين".
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
29 نوفمبر, 18:47 GMT

وقال: إن "ما يحصل هو مزيج من تصرفات الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وأشعر بالمسؤولية من الجانبين، لأنني من أصول يهودية، وأحمل الجنسية الأمريكية كوني مواطن أمريكي".

وتابع: "أعتقد أنه إذا توقفت الحكومة الأمريكية عن دعم وتمويل الحكومة الإسرائيلية، سيكون من الصعب جدًا مواصلة الإبادة الجماعية من قبل الحكومة الإسرائيلية".
