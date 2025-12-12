زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي

عربي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجات ضرب شرق محافظة آوموري، التي شهدت، أوائل الأسبوع الجاري، هزة قوية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
ووقع الزلزال عند الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (2:44 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 20 كيلومترًا. وأُصدر تحذير من تسونامي عقب الهزة.وكانت منطقة آوموري الشمالية قد تعرضت، يوم الاثنين، لزلزال بقوة 7.5 درجات، ما دفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي تم رفعه بعد نحو ست ساعات. وقد وقع ذلك الزلزال على عمق 54 كيلومترًا قبالة الساحل الشرقي للمحافظة، وسجّل أكثر من ست درجات على مقياس الشدة الياباني المكوّن من سبع نقاط.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجات ضرب شرق محافظة آوموري، التي شهدت، أوائل الأسبوع الجاري، هزة قوية.
ووقع الزلزال عند الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (2:44 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 20 كيلومترًا. وأُصدر تحذير من تسونامي عقب الهزة.
وكانت منطقة آوموري الشمالية قد تعرضت، يوم الاثنين، لزلزال بقوة 7.5 درجات، ما دفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي تم رفعه بعد نحو ست ساعات.
وقد وقع ذلك الزلزال على عمق 54 كيلومترًا قبالة الساحل الشرقي للمحافظة، وسجّل أكثر من ست درجات على مقياس الشدة الياباني المكوّن من سبع نقاط.
