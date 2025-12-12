https://sarabic.ae/20251212/هيئة-الأرصاد-اليابانية-زلزال-بقوة-67-يضرب-قبالة-محافظة-آوموري-1108069854.html
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجات ضرب شرق محافظة آوموري، التي شهدت، أوائل الأسبوع الجاري، هزة قوية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T04:44+0000
2025-12-12T04:44+0000
2025-12-12T04:52+0000
زلزال
أخبار اليابان
بحر اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/11/1060005967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a54b9e626bbc6905e5a474fa0bc4919.jpg
ووقع الزلزال عند الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (2:44 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 20 كيلومترًا. وأُصدر تحذير من تسونامي عقب الهزة.وكانت منطقة آوموري الشمالية قد تعرضت، يوم الاثنين، لزلزال بقوة 7.5 درجات، ما دفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي تم رفعه بعد نحو ست ساعات. وقد وقع ذلك الزلزال على عمق 54 كيلومترًا قبالة الساحل الشرقي للمحافظة، وسجّل أكثر من ست درجات على مقياس الشدة الياباني المكوّن من سبع نقاط.
https://sarabic.ae/20251209/اليابان-ترفع-التحذير-من-تسونامي-بعد-زلزال-قوته-75-درجة-1107956919.html
أخبار اليابان
بحر اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/11/1060005967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3211a8adb233f3db7043a4da4b5c1cc1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زلزال, أخبار اليابان, بحر اليابان
زلزال, أخبار اليابان, بحر اليابان
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي
04:44 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 12.12.2025)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجات ضرب شرق محافظة آوموري، التي شهدت، أوائل الأسبوع الجاري، هزة قوية.
ووقع الزلزال عند الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (2:44 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 20 كيلومترًا. وأُصدر تحذير من تسونامي عقب الهزة.
وكانت منطقة آوموري الشمالية قد تعرضت، يوم الاثنين، لزلزال بقوة 7.5 درجات، ما دفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي تم رفعه بعد نحو ست ساعات
.
وقد وقع ذلك الزلزال على عمق 54 كيلومترًا قبالة الساحل الشرقي للمحافظة، وسجّل أكثر من ست درجات على مقياس الشدة الياباني المكوّن من سبع نقاط.