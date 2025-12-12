https://sarabic.ae/20251212/هيئة-ممثلي-الأسرى-والمحررين-تنظم-اعتصاما-أمام-مقر-الأمم-المتحدة-في-بيروت--1108090443.html

هيئة "ممثلي الأسرى والمحررين" تنظم اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت

هيئة "ممثلي الأسرى والمحررين" تنظم اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت

نظمت هيئة "ممثلي الأسرى والمحررين" بالتعاون مع أهالي الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، اليوم اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة (الإسكوا) في بيروت، تضامنًا مع الأسرى اللبنانيين. ورفع المشاركون لافتة كبيرة تحمل صور الأسرى البالغ عددهم 20 أسيرا، إلى جانب الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها: "أسرانا شرف الوطن أنتم". وجاء الاعتصام بعد اجتماع أهالي الأسرى مع رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، الذي أكد أولوية ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشددًا على أن القضية ستظل حاضرة وأنه حريص على جميع اللبنانيين. وفي هذا السياق، قال نبيه عواضة، أسير محرر وعضو "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين": "كان الاجتماع مع الرئيس عون مثمرًا، حيث أكد على أن قضية الأسرى حية وعلى سلم أولويات المفاوضات التي يجريها. وأشار إلى أن لقاءاته الأخيرة في واشنطن تناولت موضوع الأسرى، وكذلك زياراته المستمرة للوفود، مؤكّدًا أن حل قضية الأسرى يجب أن يتم بمعزل عن ملف النقاط الخمس في جنوب لبنان. من جهتنا، أكد أهالي الأسرى دعمهم الكامل لجهود الرئيس لإعادة أبنائهم من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، خصوصًا في ظل الغموض المحيط بمصيرهم لعدم وجود أي تواصل فعلي مع الصليب الأحمر أو أي جهة أخرى. الرئيس عون يتابع هذا الملف عن كثب مع الصليب الأحمر الدولي، وقد طلب زيارة الأسرى، لكن إسرائيل تتجاهل الالتزامات الإنسانية والقوانين الدولية، ما يستدعي تكثيف الضغط الدبلوماسي لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين".من جانبها، أكدت رانيا أخضر، والدة أصغر أسير لبناني حسين ترحيني، المعتقل منذ دخوله بلدة العديسة بعد وقف إطلاق النار، أن الرئيس عون يبذل جهودًا كبيرة لإطلاق سراح جميع الأسرى، مشيرة إلى أن عدد الأسرى الذي صُدم به الرئيس بلغ عشرين، عشرة أسرى خلال الحرب وعشرة بعد وقف الأعمال العدائية. وأضافت: "ابني أصيب برصاصة في ظهره أثناء اعتقاله رغم أنه لم يكن يحمل أي سلاح، وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. نأمل أن تتحرك الحكومة بعد خطوة الرئيس لإطلاق سراح جميع الأسرى".وكان الرئيس عون قد شدد خلال استقباله وفد الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين في قصر بعبدا، بحضور النائب حسين الحاج حسن، على أن قضية الأسرى هي أولوية بالنسبة له، قائلاً: "هذه القضية ستبقى حاضرة، وأنا حريص على جميع اللبنانيين، وآمل أن نصل إلى نتيجة بأي وسيلة لضمان تجاوب إسرائيل مع المطالب".وخلال اللقاء، استعرض الأسير المحرر عباس قبلان معاناة الأسرى اللبنانيين وظروف اعتقالهم القاسية، مطالبًا بتفعيل التحرك الوطني لتوحيد الجهود اللبنانية من أجل دعم قضية الأسرى، بما في ذلك الأسرى الذين مضى على احتجازهم عقود دون الاعتراف بهم رسميا، والعمل على تحريرهم. كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه عائلات الأسرى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مؤكدًا: "أولادكم أولادنا، وهذا الملف مهم جدًا بالنسبة لي ويُعتبر أولوية، وقد تم التطرق إليه في لجنة الميكانيزم وأثناء لقاءاتي الدولية. وطلبت من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى للاطلاع على أوضاعهم، لكن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب حتى الآن".وتسلم الرئيس عون مذكرة من الوفد تضمنت أسماء الأسرى والمواقع اللبنانية التي تم اعتقالهم فيها، إضافة إلى تاريخ الاعتقال، مشيرًا إلى أن عشرة من الأسرى العشرين تم اختطافهم بعد وقف الأعمال العدائية أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية في بلداتهم، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي وفق شهادات أسرى فلسطينيين محررين مؤخرًا.

