أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

عارضات أزياء يستعرضن تصاميم على متن قوارب صيد قبالة جزيرة نغور خلال أسبوع داكار للموضة الثالث والعشرين، الذي نظمه المصمم السنغالي الفرنسي أداما ندياي، مؤسس علامة "أداما باريس"، في 6 ديسمبر 2025، في داكار، السنغال.
عارضات أزياء يستعرضن تصاميم على متن قوارب صيد قبالة جزيرة نغور خلال أسبوع داكار للموضة الثالث والعشرين، الذي نظمه المصمم السنغالي الفرنسي أداما ندياي، مؤسس علامة "أداما باريس"، في 6 ديسمبر 2025، في داكار، السنغال.
أحد سكان تايلاند الذين فروا من اشتباكات بين جنود تايلانديين وكمبوديين، يستخدم هاتفه المحمول أثناء لجوئه إلى ملجأ في مقاطعة بوريرام، تايلاند، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
أحد سكان تايلاند الذين فروا من اشتباكات بين جنود تايلانديين وكمبوديين، يستخدم هاتفه المحمول أثناء لجوئه إلى ملجأ في مقاطعة بوريرام، تايلاند، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرقص على خشبة المسرح خلال مسيرة إحياء الذكرى السنوية الـ 166 لمعركة سانتا إينيس في 10 ديسمبر 2025 في كاراكاس، فنزويلا.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرقص على خشبة المسرح خلال مسيرة إحياء الذكرى السنوية الـ 166 لمعركة سانتا إينيس في 10 ديسمبر 2025 في كاراكاس، فنزويلا.
قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين.
قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين.
جدات يستعدن قبل لعب كرة اليد في إل ألتو، بوليفيا، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
جدات يستعدن قبل لعب كرة اليد في إل ألتو، بوليفيا، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
أحد الناجين يسحب كيساً من الأشياء التي تم إنقاذها عبر الوحل في منطقة تضررت من الفيضانات المفاجئة في آتشيه تاميانغ، في جزيرة سومطرة، إندونيسيا، الخميس 4 ديسمبر 2025.
أحد الناجين يسحب كيساً من الأشياء التي تم إنقاذها عبر الوحل في منطقة تضررت من الفيضانات المفاجئة في آتشيه تاميانغ، في جزيرة سومطرة، إندونيسيا، الخميس 4 ديسمبر 2025.
يُقام عرض الوسائط المتعددة "تشايكوفسكي" في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ.
يُقام عرض الوسائط المتعددة "تشايكوفسكي" في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ.
قام الشماس ماريو رينيه غارسيا بمباركة مارتيال مارتينيز الذي كان ينظر من نافذة منزله خلال موكب احتفالاً بعيد شفيعة باراغواي، سيدة كاكوبي، المعروفة شعبياً باسم العذراء الزرقاء، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
قام الشماس ماريو رينيه غارسيا بمباركة مارتيال مارتينيز الذي كان ينظر من نافذة منزله خلال موكب احتفالاً بعيد شفيعة باراغواي، سيدة كاكوبي، المعروفة شعبياً باسم العذراء الزرقاء، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
دخل حوالي 100 رجل وامرأة النهر من ضواحي بيرنكاستل-كوس، وسبحوا حتى وصلوا إلى المدينة القديمة، حيث خرجوا من الماء وسط تصفيق حار من العديد من المتفرجين.
دخل حوالي 100 رجل وامرأة النهر من ضواحي بيرنكاستل-كوس، وسبحوا حتى وصلوا إلى المدينة القديمة، حيث خرجوا من الماء وسط تصفيق حار من العديد من المتفرجين.
يقف حارس المتنزه خوسيه فاليخوس بجوار آثار أقدام الديناصورات المتحجرة في منطقة كاريراس بامباس في متنزه تورو تورو الوطني، شمال بوتوسي، بوليفيا.
يقف حارس المتنزه خوسيه فاليخوس بجوار آثار أقدام الديناصورات المتحجرة في منطقة كاريراس بامباس في متنزه تورو تورو الوطني، شمال بوتوسي، بوليفيا.
حاج يزحف إلى مزار لو فاسكيز خلال احتفال سنوي بمناسبة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم، في فالبارايسو، تشيلي، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
حاج يزحف إلى مزار لو فاسكيز خلال احتفال سنوي بمناسبة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم، في فالبارايسو، تشيلي، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
يعمل النحاتون على نحت رجل ثلج عملاق في جزيرة الشمس السياحية في 7 ديسمبر 2025 في مدينة هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.
يعمل النحاتون على نحت رجل ثلج عملاق في جزيرة الشمس السياحية في 7 ديسمبر 2025 في مدينة هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.
ماكسيميليانو ريفيرو يرفع كلبه مانولا في حديقة بحي باليرمو بينما يحاول الناس تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من كلاب جولدن ريتريفر مجتمعة في حديقة، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
ماكسيميليانو ريفيرو يرفع كلبه مانولا في حديقة بحي باليرمو بينما يحاول الناس تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من كلاب جولدن ريتريفر مجتمعة في حديقة، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.
يستمتع السياح بأوقات فراغهم في غابة مائية بمنتزه بحيرة لويانغ للأراضي الرطبة في أوائل فصل الشتاء، في 9 ديسمبر 2025، في يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية.
يستمتع السياح بأوقات فراغهم في غابة مائية بمنتزه بحيرة لويانغ للأراضي الرطبة في أوائل فصل الشتاء، في 9 ديسمبر 2025، في يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية.