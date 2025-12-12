أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

عارضات أزياء يستعرضن تصاميم على متن قوارب صيد قبالة جزيرة نغور خلال أسبوع داكار للموضة الثالث والعشرين، الذي نظمه المصمم السنغالي الفرنسي أداما ندياي، مؤسس علامة "أداما باريس"، في 6 ديسمبر 2025، في داكار، السنغال.

عارضات أزياء يستعرضن تصاميم على متن قوارب صيد قبالة جزيرة نغور خلال أسبوع داكار للموضة الثالث والعشرين، الذي نظمه المصمم السنغالي الفرنسي أداما ندياي، مؤسس علامة &quot;أداما باريس&quot;، في 6 ديسمبر 2025، في داكار، السنغال. - سبوتنيك عربي
1/14
© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

عارضات أزياء يستعرضن تصاميم على متن قوارب صيد قبالة جزيرة نغور خلال أسبوع داكار للموضة الثالث والعشرين، الذي نظمه المصمم السنغالي الفرنسي أداما ندياي، مؤسس علامة "أداما باريس"، في 6 ديسمبر 2025، في داكار، السنغال.

© AP Photo / Wason Wanichakorn

أحد سكان تايلاند الذين فروا من اشتباكات بين جنود تايلانديين وكمبوديين، يستخدم هاتفه المحمول أثناء لجوئه إلى ملجأ في مقاطعة بوريرام، تايلاند، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

أحد سكان تايلاند الذين فروا من اشتباكات بين جنود تايلانديين وكمبوديين، يستخدم هاتفه المحمول أثناء لجوئه إلى ملجأ في مقاطعة بوريرام، تايلاند، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
2/14
© AP Photo / Wason Wanichakorn

أحد سكان تايلاند الذين فروا من اشتباكات بين جنود تايلانديين وكمبوديين، يستخدم هاتفه المحمول أثناء لجوئه إلى ملجأ في مقاطعة بوريرام، تايلاند، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

© Getty Images / Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرقص على خشبة المسرح خلال مسيرة إحياء الذكرى السنوية الـ 166 لمعركة سانتا إينيس في 10 ديسمبر 2025 في كاراكاس، فنزويلا.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرقص على خشبة المسرح خلال مسيرة إحياء الذكرى السنوية الـ 166 لمعركة سانتا إينيس في 10 ديسمبر 2025 في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
3/14
© Getty Images / Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرقص على خشبة المسرح خلال مسيرة إحياء الذكرى السنوية الـ 166 لمعركة سانتا إينيس في 10 ديسمبر 2025 في كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Giannis Angelakis

قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين.

قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين. - سبوتنيك عربي
4/14
© AP Photo / Giannis Angelakis

قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين.

© AP Photo / Juan Karita

جدات يستعدن قبل لعب كرة اليد في إل ألتو، بوليفيا، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

جدات يستعدن قبل لعب كرة اليد في إل ألتو، بوليفيا، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Juan Karita

جدات يستعدن قبل لعب كرة اليد في إل ألتو، بوليفيا، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

© AP Photo / Binsar Bakkara

أحد الناجين يسحب كيساً من الأشياء التي تم إنقاذها عبر الوحل في منطقة تضررت من الفيضانات المفاجئة في آتشيه تاميانغ، في جزيرة سومطرة، إندونيسيا، الخميس 4 ديسمبر 2025.

أحد الناجين يسحب كيساً من الأشياء التي تم إنقاذها عبر الوحل في منطقة تضررت من الفيضانات المفاجئة في آتشيه تاميانغ، في جزيرة سومطرة، إندونيسيا، الخميس 4 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
6/14
© AP Photo / Binsar Bakkara

أحد الناجين يسحب كيساً من الأشياء التي تم إنقاذها عبر الوحل في منطقة تضررت من الفيضانات المفاجئة في آتشيه تاميانغ، في جزيرة سومطرة، إندونيسيا، الخميس 4 ديسمبر 2025.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

يُقام عرض الوسائط المتعددة "تشايكوفسكي" في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ.

يُقام عرض الوسائط المتعددة &quot;تشايكوفسكي&quot; في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يُقام عرض الوسائط المتعددة "تشايكوفسكي" في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ.

© AP Photo / Rodrigo Abd

قام الشماس ماريو رينيه غارسيا بمباركة مارتيال مارتينيز الذي كان ينظر من نافذة منزله خلال موكب احتفالاً بعيد شفيعة باراغواي، سيدة كاكوبي، المعروفة شعبياً باسم العذراء الزرقاء، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

قام الشماس ماريو رينيه غارسيا بمباركة مارتيال مارتينيز الذي كان ينظر من نافذة منزله خلال موكب احتفالاً بعيد شفيعة باراغواي، سيدة كاكوبي، المعروفة شعبياً باسم العذراء الزرقاء، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
8/14
© AP Photo / Rodrigo Abd

قام الشماس ماريو رينيه غارسيا بمباركة مارتيال مارتينيز الذي كان ينظر من نافذة منزله خلال موكب احتفالاً بعيد شفيعة باراغواي، سيدة كاكوبي، المعروفة شعبياً باسم العذراء الزرقاء، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

© Getty Images / Рicture Аlliance/ Harald Tittel

دخل حوالي 100 رجل وامرأة النهر من ضواحي بيرنكاستل-كوس، وسبحوا حتى وصلوا إلى المدينة القديمة، حيث خرجوا من الماء وسط تصفيق حار من العديد من المتفرجين.

دخل حوالي 100 رجل وامرأة النهر من ضواحي بيرنكاستل-كوس، وسبحوا حتى وصلوا إلى المدينة القديمة، حيث خرجوا من الماء وسط تصفيق حار من العديد من المتفرجين. - سبوتنيك عربي
9/14
© Getty Images / Рicture Аlliance/ Harald Tittel

دخل حوالي 100 رجل وامرأة النهر من ضواحي بيرنكاستل-كوس، وسبحوا حتى وصلوا إلى المدينة القديمة، حيث خرجوا من الماء وسط تصفيق حار من العديد من المتفرجين.

© AP Photo / Juan Karita

يقف حارس المتنزه خوسيه فاليخوس بجوار آثار أقدام الديناصورات المتحجرة في منطقة كاريراس بامباس في متنزه تورو تورو الوطني، شمال بوتوسي، بوليفيا.

يقف حارس المتنزه خوسيه فاليخوس بجوار آثار أقدام الديناصورات المتحجرة في منطقة كاريراس بامباس في متنزه تورو تورو الوطني، شمال بوتوسي، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Juan Karita

يقف حارس المتنزه خوسيه فاليخوس بجوار آثار أقدام الديناصورات المتحجرة في منطقة كاريراس بامباس في متنزه تورو تورو الوطني، شمال بوتوسي، بوليفيا.

© AP Photo / Esteban Felix

حاج يزحف إلى مزار لو فاسكيز خلال احتفال سنوي بمناسبة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم، في فالبارايسو، تشيلي، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

حاج يزحف إلى مزار لو فاسكيز خلال احتفال سنوي بمناسبة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم، في فالبارايسو، تشيلي، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
11/14
© AP Photo / Esteban Felix

حاج يزحف إلى مزار لو فاسكيز خلال احتفال سنوي بمناسبة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم، في فالبارايسو، تشيلي، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

© Getty Images / VCG

يعمل النحاتون على نحت رجل ثلج عملاق في جزيرة الشمس السياحية في 7 ديسمبر 2025 في مدينة هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.

يعمل النحاتون على نحت رجل ثلج عملاق في جزيرة الشمس السياحية في 7 ديسمبر 2025 في مدينة هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية. - سبوتنيك عربي
12/14
© Getty Images / VCG

يعمل النحاتون على نحت رجل ثلج عملاق في جزيرة الشمس السياحية في 7 ديسمبر 2025 في مدينة هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

ماكسيميليانو ريفيرو يرفع كلبه مانولا في حديقة بحي باليرمو بينما يحاول الناس تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من كلاب جولدن ريتريفر مجتمعة في حديقة، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

ماكسيميليانو ريفيرو يرفع كلبه مانولا في حديقة بحي باليرمو بينما يحاول الناس تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من كلاب جولدن ريتريفر مجتمعة في حديقة، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي
13/14
© AP Photo / Natacha Pisarenko

ماكسيميليانو ريفيرو يرفع كلبه مانولا في حديقة بحي باليرمو بينما يحاول الناس تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من كلاب جولدن ريتريفر مجتمعة في حديقة، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

© Getty Images / VCG/Meng Delong

يستمتع السياح بأوقات فراغهم في غابة مائية بمنتزه بحيرة لويانغ للأراضي الرطبة في أوائل فصل الشتاء، في 9 ديسمبر 2025، في يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية.

يستمتع السياح بأوقات فراغهم في غابة مائية بمنتزه بحيرة لويانغ للأراضي الرطبة في أوائل فصل الشتاء، في 9 ديسمبر 2025، في يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية. - سبوتنيك عربي
14/14
© Getty Images / VCG/Meng Delong

يستمتع السياح بأوقات فراغهم في غابة مائية بمنتزه بحيرة لويانغ للأراضي الرطبة في أوائل فصل الشتاء، في 9 ديسمبر 2025، في يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية.

