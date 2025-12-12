أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

© AP Photo / Giannis Angelakis

قام مزارعون بقلب سيارة شرطة خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين كانوا يعرقلون مسيرتهم إلى مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط احتجاجات على تأخر إعانات الاتحاد الأوروبي للمزارعين.