إعلام: أمريكا تصادر شحنة عسكرية من سفينة في المحيط الهندي قادمة من الصين إلى إيران

إعلام: أمريكا تصادر شحنة عسكرية من سفينة في المحيط الهندي قادمة من الصين إلى إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن قوات خاصة أمريكية أوقفت الشهر الماضي سفينة شحن في المحيط الهندي كانت متجهة من الصين إلى إيران، وصادرت منها حمولة يقال... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن "مجموعة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية صعدت على متن السفينة في المحيط الهندي الشهر الماضي وصادرت مواد ذات طابع عسكري كانت في طريقها من الصين إلى إيران".وبحسب المصادر، فإن القوة الأمريكية، بعد مصادرة الشحنة، سمحت للسفينة، والتي كانت على بعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا، بمتابعة رحلتها. وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة كانت تتابع هذه الشحنة منذ فترة، وأنها كانت تتكون من مواد قد تستخدم في برنامج إيران العسكري.وأشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية تؤكد أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية مختصة بتوريد المكونات المستخدمة في البرنامج الصاروخي الإيراني.وتضيف الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يكشف فيها عن اعتراض الجيش الأمريكي شحنة ذات منشأ صيني كانت متجهة إلى إيران. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد اسم السفينة أو مالكها.

