اتفاق الدخول من دون تأشيرة بين روسيا والأردن يدخل حيز التنفيذ

اتفاق الدخول من دون تأشيرة بين روسيا والأردن يدخل حيز التنفيذ

يدخل الاتفاق الحكومي بين روسيا والأردن، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة حيّز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد توقيعه في موسكو في 20 أغسطس/آب الماضي. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى روسيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن إدخال نظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا والمملكة الأردنية الهاشمية سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح من الجانبين، وتعزيز الروابط السياحية والتفاعل الثقافي والنشاط الاقتصادي، كما سيسمح للسياح الروس بالتعرف على الإرث التاريخي للأردن.وجاء في بيان السفارة: "مع إدخال نظام الإعفاء من التأشيرات، نتوقع بالفعل زيادة في عدد السياح من الجانبين. وسيُسهم الاتفاق الجديد في تسهيل تعرّف السياح الروس على الأردن، كما سيشجع عددًا أكبر من الأردنيين على استكشاف روسيا، ما يعزز الروابط السياحية والتفاعل الثقافي والنشاط الاقتصادي بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي قد وقّعا الاتفاق خلال لقائهما في أغسطس.وقبيل جائحة كورونا، سجل تدفق السياح الروس إلى الأردن أرقامًا قياسية؛ ففي عام 2019 زار البلاد نحو 62 ألف سائح روسي، ما جعل السوق الروسية من بين الأكثر أهمية للوجهة الأردنية.لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير بعد الجائحة، حيث لم يزر الأردن في عام 2023 سوى 24 ألف روسي، أي أقل بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، رغم أنه يعد ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بعام 2022.

