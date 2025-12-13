https://sarabic.ae/20251213/اتفاق-الدخول-من-دون-تأشيرة-بين-روسيا-والأردن-يدخل-حيز-التنفيذ-1108100286.html
اتفاق الدخول من دون تأشيرة بين روسيا والأردن يدخل حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
يدخل الاتفاق الحكومي بين روسيا والأردن، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة حيّز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد توقيعه في موسكو في 20 أغسطس/آب الماضي. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T05:32+0000
2025-12-13T05:32+0000
2025-12-13T06:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الأردن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091751032_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_a73d2dec5c3055659cd5a86c071449c5.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091751032_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_5d5bab46d1addd34ca1fc7e88f922f20.jpg
05:32 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 06:14 GMT 13.12.2025)
يدخل الاتفاق الحكومي بين روسيا والأردن، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة حيّز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد توقيعه في موسكو في 20 أغسطس/آب الماضي.
وأفادت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى روسيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، بأن إدخال نظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا والمملكة الأردنية الهاشمية سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح من الجانبين، وتعزيز الروابط السياحية والتفاعل الثقافي والنشاط الاقتصادي، كما سيسمح للسياح الروس بالتعرف على الإرث التاريخي للأردن.
وجاء في بيان السفارة: "مع إدخال نظام الإعفاء من التأشيرات، نتوقع بالفعل زيادة في عدد السياح من الجانبين. وسيُسهم الاتفاق الجديد في تسهيل تعرّف السياح الروس على الأردن، كما سيشجع عددًا أكبر من الأردنيين على استكشاف روسيا، ما يعزز الروابط السياحية والتفاعل الثقافي والنشاط الاقتصادي بين البلدين".
وينص الاتفاق على أن يتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا في كل زيارة، بشرط عدم وجود نية لمزاولة نشاط عمل أو نشاط تجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة في البلاد، على ألا يتجاوز مجموع مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة التقويمية الواحدة. وتُمنح الحقوق نفسها لمواطني الأردن عند زيارة روسيا الاتحادية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي قد وقّعا الاتفاق خلال لقائهما في أغسطس
.
وقبيل جائحة كورونا، سجل تدفق السياح الروس إلى الأردن أرقامًا قياسية؛ ففي عام 2019 زار البلاد نحو 62 ألف سائح روسي، ما جعل السوق الروسية من بين الأكثر أهمية للوجهة الأردنية.
لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير بعد الجائحة، حيث لم يزر الأردن في عام 2023 سوى 24 ألف روسي، أي أقل بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، رغم أنه يعد ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بعام 2022.