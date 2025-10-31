https://sarabic.ae/20251031/روسيا-والأردن-تلغيان-تأشيرة-السفر-بينهما-ابتداء-من-13-ديسمبر-المقبل-1106603142.html
روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل
روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تلغي روسيا والأردن متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارًا من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "ستدخل اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن، التي تم توقعيها في موسكو في 20 آب/أغسطس في موسكو، حيز التنفيذ ابتداء من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل".يذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2017، جرى في عمّان التوقيع على اتفاقية بين الأردن وروسيا بشأن إلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني/يناير 2018.
وأضافت الوزارة أنه "بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 30 يومًا متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وتشمل هذه الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة في المملكة كما تنطبق الآلية أيضا على مواطني المملكة الأردنية الهاشمية عند زيارتهم روسيا الاتحادية".
ووقع الأردن وروسيا، في آب/أغسطس 2025، اتفاقية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تمكين البلدين من تعزيز التبادلات الإنسانية، وتشجيع السياحة وتوسيع الروابط التجارية الثنائية.
يذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2017، جرى في عمّان التوقيع على اتفاقية بين الأردن وروسيا بشأن إلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني/يناير 2018.