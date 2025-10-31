روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/روسيا-والأردن-تلغيان-تأشيرة-السفر-بينهما-ابتداء-من-13-ديسمبر-المقبل-1106603142.html
روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل
روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تلغي روسيا والأردن متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارًا من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T14:18+0000
2025-10-31T14:18+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091751032_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_a73d2dec5c3055659cd5a86c071449c5.jpg
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "ستدخل اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن، التي تم توقعيها في موسكو في 20 آب/أغسطس في موسكو، حيز التنفيذ ابتداء من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل".يذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2017، جرى في عمّان التوقيع على اتفاقية بين الأردن وروسيا بشأن إلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني/يناير 2018.
https://sarabic.ae/20251028/ملك-الأردن--ما-حدث-بغزة-إبادة-جماعية-1106459133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091751032_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_5d5bab46d1addd34ca1fc7e88f922f20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن

روسيا والأردن تلغيان تأشيرة السفر بينهما ابتداء من 13 ديسمبر المقبل

14:18 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالسياحة في الأردن
السياحة في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تلغي روسيا والأردن متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارًا من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "ستدخل اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن، التي تم توقعيها في موسكو في 20 آب/أغسطس في موسكو، حيز التنفيذ ابتداء من 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وأضافت الوزارة أنه "بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 30 يومًا متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وتشمل هذه الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة في المملكة كما تنطبق الآلية أيضا على مواطني المملكة الأردنية الهاشمية عند زيارتهم روسيا الاتحادية".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الملك الأردني: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"
28 أكتوبر, 04:10 GMT

ووقع الأردن وروسيا، في آب/أغسطس 2025، اتفاقية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تمكين البلدين من تعزيز التبادلات الإنسانية، وتشجيع السياحة وتوسيع الروابط التجارية الثنائية.

يذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2017، جرى في عمّان التوقيع على اتفاقية بين الأردن وروسيا بشأن إلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني/يناير 2018.
