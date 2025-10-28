ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"
ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"
ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"
سبوتنيك عربي
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين كان كابوسا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مبرر لمنع دخول... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T04:10+0000
2025-10-28T04:10+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097753096_0:30:1000:593_1920x0_80_0_0_aac08997696855bef943e027f8d5bd42.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء الاثنين، قال فيها الملك عبد الله الثاني: "لن يرغب أحد بالمشاركة في قوات الأمن بغزة إذا كانت مهمتها فرض السلام".وتابع: "إذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين فنحن محكوم علينا بالهلاك".وقال ملك الأردن: "لم أتصور أبدا من أن حكومة يمكن أن تنزل هذا القدر من المعاناة بشعب ما، وعندما شاهدت حجم الدمار في غزة، كان ذلك صدمة حقيقية لي".وأَضاف: "شاركت في إنزال المساعدات من الجوي فوق قطاع غزة لأنني كنت سأتحدث مع الغرب عما رأيته بعيني".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، لكن إسرائيل تواصل تضييقها على دخول المساعدات من حين إلى آخر بذرائع مختلفة، حسبما تقول الفصائل الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251027/يونيسف-نواصل-دعوتنا-للحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106447802.html
https://sarabic.ae/20251027/فتح-موقفنا-الرافض-للجنة-الأمنية-في-غزة-ليس-فصائليا-بل-نابع-من-الحرص-على-شرعية-السلطة-الفلسطينية-1106454732.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097753096_70:0:958:666_1920x0_80_0_0_c1ec7fe91b62682f51777c624d77f3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, إسرائيل, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, إسرائيل, غزة

ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"

04:10 GMT 28.10.2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين كان كابوسا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء الاثنين، قال فيها الملك عبد الله الثاني: "لن يرغب أحد بالمشاركة في قوات الأمن بغزة إذا كانت مهمتها فرض السلام".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"يونيسف": نواصل دعوتنا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 13:49 GMT
وتابع: "إذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين فنحن محكوم علينا بالهلاك".
وقال ملك الأردن: "لم أتصور أبدا من أن حكومة يمكن أن تنزل هذا القدر من المعاناة بشعب ما، وعندما شاهدت حجم الدمار في غزة، كان ذلك صدمة حقيقية لي".
وأَضاف: "شاركت في إنزال المساعدات من الجوي فوق قطاع غزة لأنني كنت سأتحدث مع الغرب عما رأيته بعيني".

وقال الملك عبد الله الثاني: "بالنسبة لي، فإن ما حدث في غزة إبادة جماعية"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي، والعديد من الدول، يعتقدون ذلك أيضا".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"فتح": موقفنا الرافض للجنة الأمنية في غزة ليس فصائليا بل نابع من الحرص على شرعية السلطة الفلسطينية
أمس, 18:42 GMT
وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، لكن إسرائيل تواصل تضييقها على دخول المساعدات من حين إلى آخر بذرائع مختلفة، حسبما تقول الفصائل الفلسطينية في غزة.
