ملك الأردن: ما حدث بغزة "إبادة جماعية"

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين كان كابوسا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مبرر لمنع دخول... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء الاثنين، قال فيها الملك عبد الله الثاني: "لن يرغب أحد بالمشاركة في قوات الأمن بغزة إذا كانت مهمتها فرض السلام".وتابع: "إذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين فنحن محكوم علينا بالهلاك".وقال ملك الأردن: "لم أتصور أبدا من أن حكومة يمكن أن تنزل هذا القدر من المعاناة بشعب ما، وعندما شاهدت حجم الدمار في غزة، كان ذلك صدمة حقيقية لي".وأَضاف: "شاركت في إنزال المساعدات من الجوي فوق قطاع غزة لأنني كنت سأتحدث مع الغرب عما رأيته بعيني".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، لكن إسرائيل تواصل تضييقها على دخول المساعدات من حين إلى آخر بذرائع مختلفة، حسبما تقول الفصائل الفلسطينية في غزة.

