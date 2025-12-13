عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/الشرع-يلتقي-وجهاء-وأعيان-من-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-1108135353.html
الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس
الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب، مؤكدًا أن سوريا تدخل مرحلة جديدة قائمة على... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T19:25+0000
2025-12-13T19:25+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طرطوس
اللاذقية
الساحل السوري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108135197_3:0:2559:1438_1920x0_80_0_0_e369b408a1e5813df7f75c5698f57345.jpg
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "التقى السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان ومحافظ طرطوس السيد أحمد الشامي". وأضاف البيان: "من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل".وشهدت المنطقة الساحلية وحمص وحماة، في نوفمبر/تشرين الثاني، عدة مظاهرات، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالأمان ووقف الهجمات المتصاعدة ضدهم، وسط توتر متجدد عقب أحداث عنف دامية في حمص، كما طالب بعض المتظاهرين بمنح الساحل حكما ذاتيا.ويمتد الساحل السوري من محافظة طرطوس جنوبا حتى رأس البسيط شمالا في محافظتين رئيستين هما، اللاذقية وطرطوس، وبطول يمتد 180 كلم، ويساوي 35 ميلًا بحريًا (65 كلم) تقريبًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
https://sarabic.ae/20251127/الشرع-الساحل-السوري-سيشكل-ربطا-اقتصاديا-قويا-جدا-بيننا-وبين-دول-المنطقة-بأكملها-1107565307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108135197_322:0:2239:1438_1920x0_80_0_0_d54d60cddf3b03bd5a43aa4db346e9e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طرطوس, اللاذقية, الساحل السوري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طرطوس, اللاذقية, الساحل السوري

الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس

19:25 GMT 13.12.2025
© Photo / The Syrian presidencyالشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس
الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / The Syrian presidency
تابعنا عبر
التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب، مؤكدًا أن سوريا تدخل مرحلة جديدة قائمة على إعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار ومشاركة الشعب، في إطار دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "التقى السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان ومحافظ طرطوس السيد أحمد الشامي".

وتابع البيان: "خلال اللقاء، أكد السيد الرئيس أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، مشددًا على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
27 نوفمبر, 18:21 GMT
وأضاف البيان: "من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها، ويستحيل أن تكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية".

وشهدت المنطقة الساحلية وحمص وحماة، في نوفمبر/تشرين الثاني، عدة مظاهرات، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالأمان ووقف الهجمات المتصاعدة ضدهم، وسط توتر متجدد عقب أحداث عنف دامية في حمص، كما طالب بعض المتظاهرين بمنح الساحل حكما ذاتيا.
ويمتد الساحل السوري من محافظة طرطوس جنوبا حتى رأس البسيط شمالا في محافظتين رئيستين هما، اللاذقية وطرطوس، وبطول يمتد 180 كلم، ويساوي 35 ميلًا بحريًا (65 كلم) تقريبًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
