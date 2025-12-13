عربي
تايلاند تتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل "التهديدات"
تايلاند تتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل "التهديدات"
تعهد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم السبت بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا، على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف رئيس وزراء تايلاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستواصل تايلاند تنفيذ عمليات عسكرية حتى نشعر بأن أرضنا وشعبنا لن يتعرضا لمزيد من الأذى والتهديدات".وفي وقت سابق، صباح اليوم، اتهمت كمبوديا تايلاند بمواصلة قصف أراضيها بعد ساعات من إعلان الرئيس أمريكا دونالد ترامب موافقة الدولتين المتجاورتين على وقف إطلاق النار.وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على منصة إكس: "في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، استخدم الجيش التايلاندي طائرتين مقاتلتين من طراز أف-16 لإسقاط سبع قنابل على عدد من الأهداف".وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف القتال على طول الحدود المتنازع عليها، والتي أسفرت هذا الأسبوع عن مقتل 20 شخصًا على الأقل. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريت محادثة جيدة جدًا هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بشأن استئناف الحرب الطويلة الأمد بينهما".وأضاف ترامب:وكانت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد توسطت في وقف إطلاق النار في يوليو بعد موجة عنف أولية استمرت خمسة أيام.وفي أكتوبر، دعم ترامب إعلانًا مشتركًا جديدًا بين تايلاند وكمبوديا، مشيدًا بالصفقات التجارية الجديدة بعد موافقتهما على تمديد الهدنة.لكن تايلاند علقت الاتفاق في الشهر التالي بعد إصابة جنودها بألغام أرضية على الحدود. ويتهم كل طرف الآخر بإعادة إشعال النزاع.وتأتي الاشتباكات الأخيرة بين الجارين في جنوب شرق آسيا نتيجة نزاع طويل حول ترسيم الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بطول 800 كيلومتر (500 ميل)، وأسفرت عن تهجير نحو نصف مليون شخص من كلا الجانبين.
تايلاند تتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل "التهديدات"

تعهد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم السبت بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا، على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه توسط في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين البلدين.
وأضاف رئيس وزراء تايلاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستواصل تايلاند تنفيذ عمليات عسكرية حتى نشعر بأن أرضنا وشعبنا لن يتعرضا لمزيد من الأذى والتهديدات".
Военная полиция Камбоджи на военных учениях Китая и Камбоджи - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
كمبوديا تتهم تايلاند بمواصلة إطلاق النار رغم إعلان ترامب التوصل إلى هدنة
01:45 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، اتهمت كمبوديا تايلاند بمواصلة قصف أراضيها بعد ساعات من إعلان الرئيس أمريكا دونالد ترامب موافقة الدولتين المتجاورتين على وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على منصة إكس: "في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، استخدم الجيش التايلاندي طائرتين مقاتلتين من طراز أف-16 لإسقاط سبع قنابل على عدد من الأهداف".
وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف القتال على طول الحدود المتنازع عليها، والتي أسفرت هذا الأسبوع عن مقتل 20 شخصًا على الأقل. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريت محادثة جيدة جدًا هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بشأن استئناف الحرب الطويلة الأمد بينهما".
وأضاف ترامب:
"لقد اتفقوا على التوقف عن إطلاق النار اعتبارًا من هذا المساء والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم بمشاركتي ومشاركتهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم". وأكد ترامب أن "البلدين مستعدان للسلام ومواصلة التجارة مع الولايات المتحدة"، شاكراً أنور إبراهيم على مساعدته.
وكانت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد توسطت في وقف إطلاق النار في يوليو بعد موجة عنف أولية استمرت خمسة أيام.
وفي أكتوبر، دعم ترامب إعلانًا مشتركًا جديدًا بين تايلاند وكمبوديا، مشيدًا بالصفقات التجارية الجديدة بعد موافقتهما على تمديد الهدنة.
لكن تايلاند علقت الاتفاق في الشهر التالي بعد إصابة جنودها بألغام أرضية على الحدود. ويتهم كل طرف الآخر بإعادة إشعال النزاع.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة بين الجارين في جنوب شرق آسيا نتيجة نزاع طويل حول ترسيم الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بطول 800 كيلومتر (500 ميل)، وأسفرت عن تهجير نحو نصف مليون شخص من كلا الجانبين.
