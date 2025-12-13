https://sarabic.ae/20251213/كمبوديا-تتهم-تايلاند-بمواصلة-إطلاق-النار-رغم-إعلان-ترامب-التوصل-إلى-هدنة-1108101576.html

كمبوديا تتهم تايلاند بمواصلة إطلاق النار رغم إعلان ترامب التوصل إلى هدنة

كمبوديا تتهم تايلاند بمواصلة إطلاق النار رغم إعلان ترامب التوصل إلى هدنة

اتهمت كمبوديا السبت تايلاند بمواصلة قصف أراضيها بعد ساعات من إعلان الرئيس أمريكا دونالد ترامب موافقة الدولتين المتجاورتين على وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على منصة إكس: "في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، استخدم الجيش التايلاندي طائرتين مقاتلتين من طراز أف-16 لإسقاط سبع قنابل على عدد من الأهداف".وأضافت: "الطائرات المقاتلة التايلاندية لم تتوقف عن القصف بعد".وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف القتال على طول الحدود المتنازع عليها، والتي أسفرت هذا الأسبوع عن مقتل 20 شخصًا على الأقل. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريت محادثة جيدة جدًا هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بشأن استئناف الحرب الطويلة الأمد بينهما".وأضاف ترامب:وكانت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد توسطت في وقف إطلاق النار في يوليو بعد موجة عنف أولية استمرت خمسة أيام.وفي أكتوبر، دعم ترامب إعلانًا مشتركًا جديدًا بين تايلاند وكمبوديا، مشيدًا بالصفقات التجارية الجديدة بعد موافقتهما على تمديد الهدنة.لكن تايلاند علقت الاتفاق في الشهر التالي بعد إصابة جنودها بألغام أرضية على الحدود. ويتهم كل طرف الآخر بإعادة إشعال النزاع.وتأتي الاشتباكات الأخيرة بين الجارين في جنوب شرق آسيا نتيجة نزاع طويل حول ترسيم الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بطول 800 كيلومتر (500 ميل)، وأسفرت عن تهجير نحو نصف مليون شخص من كلا الجانبين.

