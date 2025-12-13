توضيح رسمي بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/توضيح-رسمي-بشأن-تسرب-مياه-الأمطار-إلى-بهو-المتحف-المصري-الكبير--1108120477.html
توضيح رسمي بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير
توضيح رسمي بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
خرجت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، لتوضيح عدد من الحقائق، في ضوء ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات ومواقع التواصل من منشورات تتعلق بالمتحف المصري... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T12:19+0000
2025-12-13T12:19+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558858_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_485542ca5446f154a5bd4620d319468b.jpg
وأكدت في بيان لها استمرار المتحف المصري الكبير في استقبال زائريه بشكل منتظم وفق مواعيد العمل الرسمية منذ افتتاحه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وسط إقبال كبير من المصريين والأجانب، بمعدل يصل إلى نحو 15 ألف زائر يوميا. وأوضحت أنه اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول المتحف عبر الموقع الرسمي للمتحف، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر، بهدف تنظيم الحركة داخل المتحف وضمان راحة وأمان الزائرين والحفاظ على المقتنيات الأثرية، وفقا لموقع لهيئة العامة للاستعلامات المصرية. وأشارت إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة وسلاسة تامة، ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة. كما أكدت أن فروق أسعار التذاكر بين المصريين والأجانب مطبقة منذ سنوات في جميع المتاحف المصرية لضمان سهولة الوصول للمواطنين. وردا على فيديوهات متداولة، تبيّن إغراق مياه الأمطار لبهو المتحف المصري الكبير، وأخرى تظهر تلفا في الأرضيات الخارجية، وذلك بعد أقل من 6 أسابيع على افتتاحه، أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت، أن التلف في الأرضيات ناتج عن التجهيزات الخاصة بحفل الافتتاح في 1 نوفمبر 2025، وأنه يتم العمل على إصلاحها وفق خطة زمنية محددة دون التأثير على حركة الزوار.كما بيّنت الوزارة أن بعض تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف "يعد متوقعا ومتوافقا مع التصميم المعماري، الذي يتيح دخول الضوء والتهوية الطبيعية، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على تجربة الزائرين أو سلامة المبنى".
https://sarabic.ae/20251110/السياحة-المصرية-ترد-على-أنباء-حول-نشوب-حريق-في-المتحف-المصري-الكبير-1106929055.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558858_38:0:945:680_1920x0_80_0_0_4b7506c71175e6fa0036db9d5b352d5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

توضيح رسمي بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير

12:19 GMT 13.12.2025
© AP Photo / Amr Nabilالسائحون يشاهدون التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني داخل المتحف المصري الكبير، 23 مايو/ أيار 2025
السائحون يشاهدون التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني داخل المتحف المصري الكبير، 23 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
خرجت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، لتوضيح عدد من الحقائق، في ضوء ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات ومواقع التواصل من منشورات تتعلق بالمتحف المصري الكبير.
وأكدت في بيان لها استمرار المتحف المصري الكبير في استقبال زائريه بشكل منتظم وفق مواعيد العمل الرسمية منذ افتتاحه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وسط إقبال كبير من المصريين والأجانب، بمعدل يصل إلى نحو 15 ألف زائر يوميا.
وأوضحت أنه اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول المتحف عبر الموقع الرسمي للمتحف، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر، بهدف تنظيم الحركة داخل المتحف وضمان راحة وأمان الزائرين والحفاظ على المقتنيات الأثرية، وفقا لموقع لهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
كاميرا سبوتنيك تتجول داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير
10 نوفمبر, 10:29 GMT
وأشارت إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة وسلاسة تامة، ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة. كما أكدت أن فروق أسعار التذاكر بين المصريين والأجانب مطبقة منذ سنوات في جميع المتاحف المصرية لضمان سهولة الوصول للمواطنين.
وردا على فيديوهات متداولة، تبيّن إغراق مياه الأمطار لبهو المتحف المصري الكبير، وأخرى تظهر تلفا في الأرضيات الخارجية، وذلك بعد أقل من 6 أسابيع على افتتاحه، أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت، أن التلف في الأرضيات ناتج عن التجهيزات الخاصة بحفل الافتتاح في 1 نوفمبر 2025، وأنه يتم العمل على إصلاحها وفق خطة زمنية محددة دون التأثير على حركة الزوار.
كما بيّنت الوزارة أن بعض تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف "يعد متوقعا ومتوافقا مع التصميم المعماري، الذي يتيح دخول الضوء والتهوية الطبيعية، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على تجربة الزائرين أو سلامة المبنى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала