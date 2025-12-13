https://sarabic.ae/20251213/توضيح-رسمي-بشأن-تسرب-مياه-الأمطار-إلى-بهو-المتحف-المصري-الكبير--1108120477.html
خرجت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، لتوضيح عدد من الحقائق، في ضوء ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات ومواقع التواصل من منشورات تتعلق بالمتحف المصري...
2025-12-13T12:19+0000
2025-12-13T12:19+0000
2025-12-13T12:19+0000
وأكدت في بيان لها استمرار المتحف المصري الكبير في استقبال زائريه بشكل منتظم وفق مواعيد العمل الرسمية منذ افتتاحه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وسط إقبال كبير من المصريين والأجانب، بمعدل يصل إلى نحو 15 ألف زائر يوميا. وأوضحت أنه اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول المتحف عبر الموقع الرسمي للمتحف، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر، بهدف تنظيم الحركة داخل المتحف وضمان راحة وأمان الزائرين والحفاظ على المقتنيات الأثرية، وفقا لموقع لهيئة العامة للاستعلامات المصرية. وأشارت إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة وسلاسة تامة، ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة. كما أكدت أن فروق أسعار التذاكر بين المصريين والأجانب مطبقة منذ سنوات في جميع المتاحف المصرية لضمان سهولة الوصول للمواطنين. وردا على فيديوهات متداولة، تبيّن إغراق مياه الأمطار لبهو المتحف المصري الكبير، وأخرى تظهر تلفا في الأرضيات الخارجية، وذلك بعد أقل من 6 أسابيع على افتتاحه، أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت، أن التلف في الأرضيات ناتج عن التجهيزات الخاصة بحفل الافتتاح في 1 نوفمبر 2025، وأنه يتم العمل على إصلاحها وفق خطة زمنية محددة دون التأثير على حركة الزوار.كما بيّنت الوزارة أن بعض تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف "يعد متوقعا ومتوافقا مع التصميم المعماري، الذي يتيح دخول الضوء والتهوية الطبيعية، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على تجربة الزائرين أو سلامة المبنى".
وأكدت في بيان لها استمرار المتحف المصري الكبير في استقبال زائريه بشكل منتظم وفق مواعيد العمل الرسمية منذ افتتاحه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وسط إقبال كبير من المصريين والأجانب، بمعدل يصل إلى نحو 15 ألف زائر يوميا.
وأوضحت أنه اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول المتحف عبر الموقع الرسمي للمتحف، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر، بهدف تنظيم الحركة داخل المتحف وضمان راحة وأمان الزائرين والحفاظ على المقتنيات الأثرية، وفقا لموقع
لهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وأشارت إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة وسلاسة تامة، ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة. كما أكدت أن فروق أسعار التذاكر بين المصريين والأجانب مطبقة منذ سنوات في جميع المتاحف المصرية لضمان سهولة الوصول للمواطنين.
وردا على فيديوهات متداولة، تبيّن إغراق مياه الأمطار لبهو المتحف المصري الكبير، وأخرى تظهر تلفا في الأرضيات الخارجية، وذلك بعد أقل من 6 أسابيع على افتتاحه، أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت، أن التلف في الأرضيات ناتج عن التجهيزات الخاصة بحفل الافتتاح في 1 نوفمبر 2025، وأنه يتم العمل على إصلاحها وفق خطة زمنية محددة دون التأثير على حركة الزوار.
كما بيّنت الوزارة أن بعض تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف "يعد متوقعا ومتوافقا مع التصميم المعماري، الذي يتيح دخول الضوء والتهوية الطبيعية، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على تجربة الزائرين أو سلامة المبنى".