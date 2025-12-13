https://sarabic.ae/20251213/عطل-بالمحرك-يجبر-طائرة-أمريكية-للعودة-لواشنطن-بعد-إقلاعها-في-رحلة-لطوكيو-1108138559.html
عطل بالمحرك يجبر طائرة أمريكية للعودة لواشنطن بعد إقلاعها في رحلة لطوكيو
عطل بالمحرك يجبر طائرة أمريكية للعودة لواشنطن بعد إقلاعها في رحلة لطوكيو
قالت إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة، إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت في رحلة إلى طوكيو اضطرت للعودة إلى مطار دالاس قرب واشنطن بعد ظهر...
عطل بالمحرك يجبر طائرة أمريكية للعودة لواشنطن بعد إقلاعها في رحلة لطوكيو
23:00 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 23:08 GMT 13.12.2025)
قالت إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة، إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت في رحلة إلى طوكيو اضطرت للعودة إلى مطار دالاس قرب واشنطن بعد ظهر اليوم السبت، بعد تعرضها لعطل في المحرك في أثناء الإقلاع.
وقال متحدث باسم يونايتد، إن الرحلة هبطت بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب فقدان الطاقة في أحد المحركات.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 275 راكبا و15 من أفراد الطاقم.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة نُشرت على منصة إكس تصاعد الدخان من قرب المدرج في مطار دالاس، الذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من واشنطن العاصمة، وهو أقرب مطار دولي إلى العاصمة الأمريكية
وقالت إدارة الطيران، إنها ستحقق في الحادث الذي أصاب الطائرة وهي من طراز بوينج 777-200.
وقال وزير النقل شون دافي في منشور على إكس، إن قطعة من غطاء محرك الطائرة انفصلت واشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اشتعال حريق على أرض المطار.
وقالت هيئة مطارات العاصمة واشنطن إنه تم إخماد الحريق.