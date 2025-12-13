https://sarabic.ae/20251213/توم-براك-أي-هجوم-على-الأمريكيين-سيقابل-بعقاب-حاسم-1108136627.html

توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم

توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا،توم براك، أن عددا محدودا من القوات الأمريكية ما زال منتشرا في سوريا لمواصلة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال براك: "أعداد محدودة من قواتنا ما زالت منتشرة في سوريا لدحر "داعش" وحماية أمريكا من الإرهاب، وسنلاحق إلى جانب حكومة سوريا كل من مول أو تورط في هذا العمل الشنيع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر في سوريا، وإصابة 3 آخرين.".وأوضح أن عنصرا يتبع تنظيم "داعش" أقدم على إطلاق النار عند باب أحد المقرات في بادية تدمر، ووقع الهجوم أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف وقيادة الأمن الداخلي السوري،وأشار إلى أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم داعش أم إنه يحمل فكر التنظيم نفسه.. وأن منفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة.. وتم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف".وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.الداخلية السورية: قوات التحالف لم تتعامل مع تحذيراتنا بهجوم محتمل لـ"داعش" بعين الاعتبار

