توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم
توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم
توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم
أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا،توم براك، أن عددا محدودا من القوات الأمريكية ما زال منتشرا في سوريا لمواصلة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتراجع عن هذه المهمة، وسترد بحزم على أي هجوم يستهدف الأمريكيين.
وقال براك: "أعداد محدودة من قواتنا ما زالت منتشرة في سوريا لدحر "داعش" وحماية أمريكا من الإرهاب، وسنلاحق إلى جانب حكومة سوريا كل من مول أو تورط في هذا العمل الشنيع".
وتابع: "لن نتراجع عن مهمة دحر "داعش" وأي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب سريع وحاسم، نرحب بالتزام الرئيس السوري عزمه الراسخ على تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر في سوريا، وإصابة 3 آخرين.".
من جهته، اتهم المتحدث ياسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم أخذ تحذيرات دمشق بعين الاعتبار بشأن هجوم محتمل لتنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في منطقة البادية.
وأوضح أن عنصرا يتبع تنظيم "داعش" أقدم على إطلاق النار عند باب أحد المقرات في بادية تدمر، ووقع الهجوم أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف وقيادة الأمن الداخلي السوري،وأشار إلى أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم داعش أم إنه يحمل فكر التنظيم نفسه.. وأن منفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة.. وتم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف".
وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار
قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور
دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.