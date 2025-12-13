https://sarabic.ae/20251213/الداخلية-السورية-قوات-التحالف-لم-تتعامل-مع-تحذيراتنا-بهجوم-محتمل-لـداعش-بعين-الاعتبار--1108131970.html
الداخلية السورية: قوات التحالف لم تتعامل مع تحذيراتنا بهجوم محتمل لـ"داعش" بعين الاعتبار
الداخلية السورية: قوات التحالف لم تتعامل مع تحذيراتنا بهجوم محتمل لـ"داعش" بعين الاعتبار
سبوتنيك عربي
موسكو-سبوتنيك. اتهم متحدث وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم أخذ تحذيرات دمشق بعين الاعتبار بشأن هجوم... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T18:18+0000
2025-12-13T18:18+0000
2025-12-13T18:18+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
وقال البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية اليوم السبت، إن قيادة الأمن الداخلي أبلغت القوات الشريكة في المنطقة مسبقاً باحتمال وقوع خرق أو هجمات متوقعة من التنظيم، لكن التحالف الدولي لم يتعامل مع هذه التحذيرات بجدية. وأشار البابا إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان المنفذ مرتبطاً مباشرة بتنظيم داعش أم يحمل فكره فقط، مؤكداً أنه لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يُعتبر مرافقاً للقيادة. وتم تحييد المنفذ بعد اشتباكه مع القوات الأمنية السورية. وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية. وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
https://sarabic.ae/20251212/انفجار-داخل-حفل-زفاف-في-درعا-جنوبي-سوريا-يصيب-عشرات-الأشخاص-1108099385.html
https://sarabic.ae/20251213/إعلام-إصابة-أفراد-أمن-سوريين-وجنود-أمريكيين-بهجوم-على-دورية-مشتركة-قرب-تدمر--عاجل--1108123903.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الداخلية السورية: قوات التحالف لم تتعامل مع تحذيراتنا بهجوم محتمل لـ"داعش" بعين الاعتبار
موسكو-سبوتنيك. اتهم متحدث وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم أخذ تحذيرات دمشق بعين الاعتبار بشأن هجوم محتمل لتنظيم داعش في منطقة البادية.
وقال البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية اليوم السبت، إن قيادة الأمن الداخلي أبلغت القوات الشريكة في المنطقة مسبقاً باحتمال وقوع خرق أو هجمات متوقعة من التنظيم، لكن التحالف الدولي
لم يتعامل مع هذه التحذيرات بجدية.
وأوضح أن عنصراً يتبع تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) أقدم على إطلاق النار عند باب أحد المقرات في بادية تدمر، ووقع الهجوم أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف وقيادة الأمن الداخلي السوري.
وأشار البابا إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان المنفذ مرتبطاً مباشرة بتنظيم داعش
أم يحمل فكره فقط، مؤكداً أنه لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يُعتبر مرافقاً للقيادة. وتم تحييد المنفذ بعد اشتباكه مع القوات الأمنية السورية.
وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار
قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور
دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.
وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.