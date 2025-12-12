انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/انفجار-داخل-حفل-زفاف-في-درعا-جنوبي-سوريا-يصيب-عشرات-الأشخاص-1108099385.html
انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص
انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر طبية في محافظة درعا السورية بأن حادث انفجار مفاجئ داخل أحد حفلات الزفاف ببلدة عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي البلاد أسفر عن إصابة ثلاثة وثلاثين... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T22:47+0000
2025-12-12T22:47+0000
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104638107_0:326:720:731_1920x0_80_0_0_f474a3b32f023bf5750c1b82fe3f4956.jpg
وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحادث أدى إلى سقوط عشرات الجرحى ممن تم نقلهم إلى مرافق طبية متعددة داخل المحافظة لتلقي الإسعافات العاجلة والتدخلات الطبية الضرورية.وقال إن "19 من المصابين نُقلوا إلى مشفى درعا الوطني، فيما استقبل مشفى طفس الوطني ست إصابات أخرى، ووصلت ثماني إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة".وبحسب سانا "لم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو ملابساته، فيما تتابع الجهات الصحية والأمنية التحقيق في الحادثة".وفي سياق متصل، ذكرت قناة تلفزيون سوريا أن دورية إسرائيلية توغلت إلى مكان الانفجار عقب وقوعه مباشرة دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة التحرك أو مدته.
https://sarabic.ae/20250814/انفجار-مستودع-أسلحة-في-إدلب-شمالي-سوريا-يوقع-قتلى-وجرحى-1103718760.html
جنوب سوريا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104638107_0:193:720:733_1920x0_80_0_0_80c9666ff8a75a788accdb9a0ff309fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص

22:47 GMT 12.12.2025
© Photo / xسوريا..غارات إسرائيلية
سوريا..غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أفادت مصادر طبية في محافظة درعا السورية بأن حادث انفجار مفاجئ داخل أحد حفلات الزفاف ببلدة عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي البلاد أسفر عن إصابة ثلاثة وثلاثين شخصاً، بينهم عدد من الأطفال.
وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحادث أدى إلى سقوط عشرات الجرحى ممن تم نقلهم إلى مرافق طبية متعددة داخل المحافظة لتلقي الإسعافات العاجلة والتدخلات الطبية الضرورية.
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
14 أغسطس, 11:50 GMT
وقال إن "19 من المصابين نُقلوا إلى مشفى درعا الوطني، فيما استقبل مشفى طفس الوطني ست إصابات أخرى، ووصلت ثماني إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة".
وبحسب سانا "لم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو ملابساته، فيما تتابع الجهات الصحية والأمنية التحقيق في الحادثة".
وفي سياق متصل، ذكرت قناة تلفزيون سوريا أن دورية إسرائيلية توغلت إلى مكان الانفجار عقب وقوعه مباشرة دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة التحرك أو مدته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала