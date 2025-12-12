https://sarabic.ae/20251212/انفجار-داخل-حفل-زفاف-في-درعا-جنوبي-سوريا-يصيب-عشرات-الأشخاص-1108099385.html
انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص
انفجار داخل حفل زفاف في درعا جنوبي سوريا يصيب عشرات الأشخاص
أفادت مصادر طبية في محافظة درعا السورية بأن حادث انفجار مفاجئ داخل أحد حفلات الزفاف ببلدة عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي البلاد أسفر عن إصابة ثلاثة وثلاثين
وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحادث أدى إلى سقوط عشرات الجرحى ممن تم نقلهم إلى مرافق طبية متعددة داخل المحافظة لتلقي الإسعافات العاجلة والتدخلات الطبية الضرورية.وقال إن "19 من المصابين نُقلوا إلى مشفى درعا الوطني، فيما استقبل مشفى طفس الوطني ست إصابات أخرى، ووصلت ثماني إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة".وبحسب سانا "لم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو ملابساته، فيما تتابع الجهات الصحية والأمنية التحقيق في الحادثة".وفي سياق متصل، ذكرت قناة تلفزيون سوريا أن دورية إسرائيلية توغلت إلى مكان الانفجار عقب وقوعه مباشرة دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة التحرك أو مدته.
أفادت مصادر طبية في محافظة درعا السورية بأن حادث انفجار مفاجئ داخل أحد حفلات الزفاف ببلدة عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي البلاد أسفر عن إصابة ثلاثة وثلاثين شخصاً، بينهم عدد من الأطفال.
وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحادث أدى إلى سقوط عشرات الجرحى ممن تم نقلهم إلى مرافق طبية متعددة داخل المحافظة لتلقي الإسعافات العاجلة والتدخلات الطبية الضرورية.
وقال إن "19 من المصابين نُقلوا إلى مشفى درعا الوطني، فيما استقبل مشفى طفس الوطني ست إصابات أخرى، ووصلت ثماني إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة".
وبحسب سانا "لم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو ملابساته
، فيما تتابع الجهات الصحية والأمنية التحقيق في الحادثة".
وفي سياق متصل، ذكرت قناة تلفزيون سوريا أن دورية إسرائيلية توغلت إلى مكان الانفجار عقب وقوعه مباشرة دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة التحرك أو مدته.