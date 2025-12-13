https://sarabic.ae/20251213/ترامب-الولايات-المتحدة-سترد-على-تنظيم-داعش-إذا-تعرضت-لهجوم-آخر-1108135010.html
ترامب: الولايات المتحدة سترد على تنظيم "داعش" إذا تعرضت لهجوم آخر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة سترد على تنظيم الدولة الإسلامية إذا تعرضت قواته لهجوم آخر، وذلك عقب مقتل ثلاثة جنود
وأوضح ترامب في حديث إلى الصحفيين أمام البيت الأبيض، أن الجنود الأمريكيين تعرضوا لكمين في الحادث. وكانت أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر في سوريا، وإصابة 3 آخرين.".من جهته اتهم متحدث وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم أخذ تحذيرات دمشق بعين الاعتبار بشأن هجوم محتمل لتنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في منطقة البادية.وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة سترد على تنظيم الدولة الإسلامية إذا تعرضت قواته لهجوم آخر، وذلك عقب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على يد مسلح في سوريا.
وأوضح ترامب في حديث إلى الصحفيين أمام البيت الأبيض، أن الجنود الأمريكيين تعرضوا لكمين في الحادث.
وكانت أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر في سوريا، وإصابة 3 آخرين.".
من جهته اتهم متحدث وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم أخذ تحذيرات دمشق بعين الاعتبار بشأن هجوم محتمل لتنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في منطقة البادية.
وأوضح أن عنصراً يتبع تنظيم "داعش" أقدم على إطلاق النار عند باب أحد المقرات في بادية تدمر، ووقع الهجوم أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف وقيادة الأمن الداخلي السوري، وأشار البابا إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان المنفذ مرتبطاً مباشرة بتنظيم داعش
أم يحمل فكره فقط.
وقي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار
قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور
دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.