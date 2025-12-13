لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:24 GMT 13.12.2025

راديو
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن خططا "وضعها كبار قادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات"، وتم تجهيزها للتنفيذ مع قرب نهاية الموعد النهائي الذي حددته الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني نهاية العام الحالي"، وأن القوات الجوية الإسرائيلية، أجرت تدريبات مكثفة على تنفيذ العملية.
وقال مصدر أمني إن واشنطن نقلت إلى الحكومة اللبنانية تحذيرا إسرائيليا، بأنه ما لم يقم "حزب الله" اللبناني بنزع سلاحه بشكل فعال، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، لكن اللبنانيين أكدوا أن عملية تنفيذ "حصرية السلاح" مستمرة ومعقدة، وبحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.
وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي: إنه تلقى تحذيرات من جهات عربية ودولية، مفادها أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان، مشيرا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة للعودة إلى اتفاقية الهدنة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد: "هناك أبعاد معقدة في سياق الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، وقد تلجأ إسرائيل إلى توسيع الحرب تحت ظروف معينة، مدفوعة بحاجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاستمرار التصعيد لتأجيل محاكمته القانونية"، مشيرا إلى أن "الموقف الأمريكي يتأرجح بين تشجيع العمليات العسكرية الكبرى، والبحث عن حلول سياسية، مما يجعل التهديدات أداة للضغط أكثر من كونها تنفيذا فوريا".
واعتبر أبو زيد أن "تطور التصعيد يعتمد على الاتصالات السرية والعلنية بين إيران وأمريكا والسعودية وبعض الدول العربية، وفي غضون ذلك، تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات مستهدفة جنوب لبنان، سواء عبر اغتيالات أو تدمير ممنهج للقرى، بهدف إنشاء منطقة عازلة"، مشيرا إلى أن "السياسة الدولية اليوم متداخلة، حيث تخدم المعارك العسكرية المفاوضات، والعكس صحيح، وكل طرف يسعى لتحسين شروطه قبل أي حل دولي".

وأكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بييار عازار، أن "إسرائيل بحاجة ماسة إلى عدو خارجي للحفاظ على تماسك مجتمعها المتنوع في ظل التوترات الإقليمية، وللاستفادة من الدعم الدولي تحت ذريعة التهديدات الأمنية"، مشيرا إلى أن "هذا القصف المتواصل يهدف إلى دفع حزب الله للتمسك أكثر بالسلاح، وإلى إضعاف النفوذ الأمريكي في لبنان".

وأكد عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها من خلال تغيير الحدود مع سوريا (في جبل الشيخ والجولان) ومع لبنان، حيث تحتل تلالا حدودية بهدف السيطرة على نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع إسرائيل غزو لبنان بريا، لكنها تواصل القصف الجوي لإنشاء منطقة عازلة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
