https://sarabic.ae/20251213/لبنان-تحركات-إسرائيلية-توحي-باحتمال-اندلاع-حرب-جديدة-1108121914.html
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
سبوتنيك عربي
قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن خططا "وضعها كبار قادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات"، وتم تجهيزها للتنفيذ مع قرب نهاية الموعد النهائي الذي حددته الحكومة... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T13:24+0000
2025-12-13T13:24+0000
2025-12-13T13:24+0000
راديو
ملفات ساخنة
لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108121602_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_ec466389a9815bcfbde0ba5e17109be1.png
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
سبوتنيك عربي
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
وقال مصدر أمني إن واشنطن نقلت إلى الحكومة اللبنانية تحذيرا إسرائيليا، بأنه ما لم يقم "حزب الله" اللبناني بنزع سلاحه بشكل فعال، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، لكن اللبنانيين أكدوا أن عملية تنفيذ "حصرية السلاح" مستمرة ومعقدة، وبحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي: إنه تلقى تحذيرات من جهات عربية ودولية، مفادها أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان، مشيرا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة للعودة إلى اتفاقية الهدنة.واعتبر أبو زيد أن "تطور التصعيد يعتمد على الاتصالات السرية والعلنية بين إيران وأمريكا والسعودية وبعض الدول العربية، وفي غضون ذلك، تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات مستهدفة جنوب لبنان، سواء عبر اغتيالات أو تدمير ممنهج للقرى، بهدف إنشاء منطقة عازلة"، مشيرا إلى أن "السياسة الدولية اليوم متداخلة، حيث تخدم المعارك العسكرية المفاوضات، والعكس صحيح، وكل طرف يسعى لتحسين شروطه قبل أي حل دولي".وأكد عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها من خلال تغيير الحدود مع سوريا (في جبل الشيخ والجولان) ومع لبنان، حيث تحتل تلالا حدودية بهدف السيطرة على نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع إسرائيل غزو لبنان بريا، لكنها تواصل القصف الجوي لإنشاء منطقة عازلة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108121602_66:0:999:700_1920x0_80_0_0_a1cee2050582217da34568c7b97e0155.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, аудио
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن خططا "وضعها كبار قادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات"، وتم تجهيزها للتنفيذ مع قرب نهاية الموعد النهائي الذي حددته الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني نهاية العام الحالي"، وأن القوات الجوية الإسرائيلية، أجرت تدريبات مكثفة على تنفيذ العملية.
وقال مصدر أمني إن واشنطن نقلت إلى الحكومة اللبنانية تحذيرا إسرائيليا، بأنه ما لم يقم "حزب الله" اللبناني بنزع سلاحه بشكل فعال، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، لكن اللبنانيين أكدوا أن عملية تنفيذ "حصرية السلاح" مستمرة ومعقدة، وبحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.
وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي: إنه تلقى تحذيرات من جهات عربية ودولية، مفادها أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان
، مشيرا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة للعودة إلى اتفاقية الهدنة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد: "هناك أبعاد معقدة في سياق الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، وقد تلجأ إسرائيل إلى توسيع الحرب تحت ظروف معينة، مدفوعة بحاجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاستمرار التصعيد لتأجيل محاكمته القانونية"، مشيرا إلى أن "الموقف الأمريكي يتأرجح بين تشجيع العمليات العسكرية الكبرى، والبحث عن حلول سياسية، مما يجعل التهديدات أداة للضغط أكثر من كونها تنفيذا فوريا".
واعتبر أبو زيد أن "تطور التصعيد يعتمد على الاتصالات السرية والعلنية بين إيران وأمريكا والسعودية وبعض الدول العربية، وفي غضون ذلك، تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات مستهدفة جنوب لبنان، سواء عبر اغتيالات أو تدمير ممنهج للقرى، بهدف إنشاء منطقة عازلة"، مشيرا إلى أن "السياسة الدولية اليوم متداخلة، حيث تخدم المعارك العسكرية المفاوضات، والعكس صحيح، وكل طرف يسعى لتحسين شروطه قبل أي حل دولي".
وأكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بييار عازار، أن "إسرائيل بحاجة ماسة إلى عدو خارجي للحفاظ على تماسك مجتمعها المتنوع في ظل التوترات الإقليمية، وللاستفادة من الدعم الدولي تحت ذريعة التهديدات الأمنية"، مشيرا إلى أن "هذا القصف المتواصل يهدف إلى دفع حزب الله للتمسك أكثر بالسلاح، وإلى إضعاف النفوذ الأمريكي في لبنان".
وأكد عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها من خلال تغيير الحدود مع سوريا (في جبل الشيخ والجولان) ومع لبنان، حيث تحتل تلالا حدودية بهدف السيطرة على نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع إسرائيل غزو لبنان بريا، لكنها تواصل القصف الجوي لإنشاء منطقة عازلة".