لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة

لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة

قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن خططا "وضعها كبار قادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات"، وتم تجهيزها للتنفيذ مع قرب نهاية الموعد النهائي الذي حددته الحكومة... 13.12.2025

لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة سبوتنيك عربي لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة

وقال مصدر أمني إن واشنطن نقلت إلى الحكومة اللبنانية تحذيرا إسرائيليا، بأنه ما لم يقم "حزب الله" اللبناني بنزع سلاحه بشكل فعال، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، لكن اللبنانيين أكدوا أن عملية تنفيذ "حصرية السلاح" مستمرة ومعقدة، وبحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي: إنه تلقى تحذيرات من جهات عربية ودولية، مفادها أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان، مشيرا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة للعودة إلى اتفاقية الهدنة.واعتبر أبو زيد أن "تطور التصعيد يعتمد على الاتصالات السرية والعلنية بين إيران وأمريكا والسعودية وبعض الدول العربية، وفي غضون ذلك، تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات مستهدفة جنوب لبنان، سواء عبر اغتيالات أو تدمير ممنهج للقرى، بهدف إنشاء منطقة عازلة"، مشيرا إلى أن "السياسة الدولية اليوم متداخلة، حيث تخدم المعارك العسكرية المفاوضات، والعكس صحيح، وكل طرف يسعى لتحسين شروطه قبل أي حل دولي".وأكد عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها من خلال تغيير الحدود مع سوريا (في جبل الشيخ والجولان) ومع لبنان، حيث تحتل تلالا حدودية بهدف السيطرة على نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع إسرائيل غزو لبنان بريا، لكنها تواصل القصف الجوي لإنشاء منطقة عازلة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

