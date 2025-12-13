واشنطن ترفع العقوبات عن قاض المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-قاض-المحكمة-العليا-البرازيلية-الذي-أشرف-على-محاكمة-بولسونارو-1108100966.html
واشنطن ترفع العقوبات عن قاض المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو
واشنطن ترفع العقوبات عن قاض المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو
سبوتنيك عربي
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز، الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T04:38+0000
2025-12-13T04:38+0000
الخزانة الأمريكية
ترامب
بولسونارو
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107417911_0:14:1541:880_1920x0_80_0_0_2e4e10a1da02905a025162b3563d2b85.jpg
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات عقابية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات".وقد تم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت واشنطن لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما.وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين وشركة مرتبطة بالعائلة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا بقوة لإلغاء هذه الإجراءات.وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب لوسائل إعلام إن "الاستمرار في فرض العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".ورحب مورايز برفع العقوبات، قائلاً من برازيليا:وعقب أشهر من التوتر، عقد ترامب ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات بين الدبلوماسيين.مع تحسن العلاقات، أعفت إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% والتي فُرضت على خلفية المحاكمة.كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل متوترة حتى قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز على جهود لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وأوقف مؤقتًا منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة لدى الأصوات المحافظة.وعند فرض العقوبات في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز "تولى بنفسه دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية".وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا منصبه بعد انتخابات 2022.
https://sarabic.ae/20250722/المحكمة-العليا-البرازيلية-تهدد-بسجن-بولسونارو-بعد-انتهاكه-حظر-استخدام-وسائل-التواصل-1102895707.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107417911_0:0:1369:1026_1920x0_80_0_0_dd3d59c8104b72dd2c51d1bff9a9e630.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخزانة الأمريكية, ترامب, بولسونارو, أخبار البرازيل
الخزانة الأمريكية, ترامب, بولسونارو, أخبار البرازيل

واشنطن ترفع العقوبات عن قاض المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو

04:38 GMT 13.12.2025
© AP Photo / Luis Novaالرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Luis Nova
تابعنا عبر
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز، الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق المسجون جايير بولسونارو.
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات عقابية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات".
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 . - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل
22 يوليو, 02:41 GMT
وقد تم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت واشنطن لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما.
وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين وشركة مرتبطة بالعائلة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا بقوة لإلغاء هذه الإجراءات.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب لوسائل إعلام إن "الاستمرار في فرض العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".
ورحب مورايز برفع العقوبات، قائلاً من برازيليا:
"كنت أؤمن، وما زلت أؤمن، أن الحقيقة عندما تصل إلى السلطات الأمريكية ستنتصر، وقد انتصرت الحقيقة بفضل جهود الرئيس لولا وفريقه بأكمله".
وعقب أشهر من التوتر، عقد ترامب ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات بين الدبلوماسيين.
مع تحسن العلاقات، أعفت إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% والتي فُرضت على خلفية المحاكمة.
كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل متوترة حتى قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز على جهود لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وأوقف مؤقتًا منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة لدى الأصوات المحافظة.
وعند فرض العقوبات في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز "تولى بنفسه دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية".
وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا منصبه بعد انتخابات 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала