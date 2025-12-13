https://sarabic.ae/20251213/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-قاض-المحكمة-العليا-البرازيلية-الذي-أشرف-على-محاكمة-بولسونارو-1108100966.html
واشنطن ترفع العقوبات عن قاض المحكمة العليا البرازيلية الذي أشرف على محاكمة بولسونارو
سبوتنيك عربي
الخزانة الأمريكية
ترامب
بولسونارو
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107417911_0:14:1541:880_1920x0_80_0_0_2e4e10a1da02905a025162b3563d2b85.jpg
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات عقابية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات".وقد تم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت واشنطن لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما.وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين وشركة مرتبطة بالعائلة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا بقوة لإلغاء هذه الإجراءات.وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب لوسائل إعلام إن "الاستمرار في فرض العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".ورحب مورايز برفع العقوبات، قائلاً من برازيليا:وعقب أشهر من التوتر، عقد ترامب ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات بين الدبلوماسيين.مع تحسن العلاقات، أعفت إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% والتي فُرضت على خلفية المحاكمة.كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل متوترة حتى قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز على جهود لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وأوقف مؤقتًا منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة لدى الأصوات المحافظة.وعند فرض العقوبات في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز "تولى بنفسه دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية".وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا منصبه بعد انتخابات 2022.
https://sarabic.ae/20250722/المحكمة-العليا-البرازيلية-تهدد-بسجن-بولسونارو-بعد-انتهاكه-حظر-استخدام-وسائل-التواصل-1102895707.html
أخبار البرازيل
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز، الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق المسجون جايير بولسونارو.
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات عقابية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات".
وقد تم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت واشنطن لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما.
وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين وشركة مرتبطة بالعائلة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا بقوة لإلغاء هذه الإجراءات.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب لوسائل إعلام إن "الاستمرار في فرض العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".
ورحب مورايز برفع العقوبات، قائلاً من برازيليا:
"كنت أؤمن، وما زلت أؤمن، أن الحقيقة عندما تصل إلى السلطات الأمريكية ستنتصر، وقد انتصرت الحقيقة بفضل جهود الرئيس لولا وفريقه بأكمله".
وعقب أشهر من التوتر، عقد ترامب ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات بين الدبلوماسيين.
مع تحسن العلاقات، أعفت إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% والتي فُرضت على خلفية المحاكمة.
كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل متوترة حتى قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز
على جهود لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وأوقف مؤقتًا منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة لدى الأصوات المحافظة.
وعند فرض العقوبات في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز "تولى بنفسه دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية".
وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا منصبه بعد انتخابات 2022.