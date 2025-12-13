https://sarabic.ae/20251213/-اعتراض-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية--1108104993.html
اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "28 طائرة مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فولغوغراد".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1108069977.html
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "28 طائرة مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فولغوغراد".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.