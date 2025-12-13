اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251213/-اعتراض-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية--1108104993.html
اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T05:03+0000
2025-12-13T05:03+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "28 طائرة مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فولغوغراد".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1108069977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية

05:03 GMT 13.12.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
أمس, 04:48 GMT
وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "28 طائرة مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فولغوغراد".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала