عربي
https://sarabic.ae/20251213/1108107260.html
أشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم
أشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
أشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم

09:08 GMT 13.12.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض الأسماك الرئيسي بمتحف موسكفاريوم للفن الحديث، لتهنئة الزوار بحلول العام الجديد.

غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض الأسماك الرئيسي بمتحف موسكفاريوم للفن الحديث، لتهنئة الزوار بحلول العام الجديد. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض الأسماك الرئيسي بمتحف موسكفاريوم للفن الحديث، لتهنئة الزوار بحلول العام الجديد.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

راكبو الأمواج المرتدون زي بابا نويل يجتمعون على الشاطئ في تل أبيب، أثناء تصوير إعلان سياحي احتفالي بمناسبة عيد الميلاد.

راكبو الأمواج المرتدون زي بابا نويل يجتمعون على الشاطئ في تل أبيب، أثناء تصوير إعلان سياحي احتفالي بمناسبة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
2/18
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

راكبو الأمواج المرتدون زي بابا نويل يجتمعون على الشاطئ في تل أبيب، أثناء تصوير إعلان سياحي احتفالي بمناسبة عيد الميلاد.

© AP Photo / Bruna Prado

إضاءة شجرة عيد الميلاد العائمة على شاطئ بوتافوغو، احتفالا بموسم الأعياد في ريو دي جانيرو.

إضاءة شجرة عيد الميلاد العائمة على شاطئ بوتافوغو، احتفالا بموسم الأعياد في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي
3/18
© AP Photo / Bruna Prado

إضاءة شجرة عيد الميلاد العائمة على شاطئ بوتافوغو، احتفالا بموسم الأعياد في ريو دي جانيرو.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

المرشدة السياحية ميغان كينغهورن تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد في مصلى السيدة العذراء بكنيسة روسلين في ميدلوثيان.

تأسست الكنيسة عام 1446 وظهرت في فيلم شفرة دافنشي، وتستقبل الزوار طوال الأعياد وتستضيف شعائر وحفلات موسيقية خاصة بالمناسبة.

المرشدة السياحية ميغان كينغهورن تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد في مصلى السيدة العذراء بكنيسة روسلين في ميدلوثيان.تأسست الكنيسة عام 1446 وظهرت في فيلم شفرة دافنشي، وتستقبل الزوار طوال الأعياد وتستضيف شعائر وحفلات موسيقية خاصة بالمناسبة. - سبوتنيك عربي
4/18
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

المرشدة السياحية ميغان كينغهورن تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد في مصلى السيدة العذراء بكنيسة روسلين في ميدلوثيان.

تأسست الكنيسة عام 1446 وظهرت في فيلم شفرة دافنشي، وتستقبل الزوار طوال الأعياد وتستضيف شعائر وحفلات موسيقية خاصة بالمناسبة.

© AP Photo / Ross D. Franklin

تم عرض دمية عملاقة لشخصية "إلف أون ذا شيلف" في ساحة التسوق المحلية بمدينة سكوتسديل، أريزونا.

تم عرض دمية عملاقة لشخصية &quot;إلف أون ذا شيلف&quot; في ساحة التسوق المحلية بمدينة سكوتسديل، أريزونا. - سبوتنيك عربي
5/18
© AP Photo / Ross D. Franklin

تم عرض دمية عملاقة لشخصية "إلف أون ذا شيلف" في ساحة التسوق المحلية بمدينة سكوتسديل، أريزونا.

© AP Photo / Petros Giannakouris

العاصمة اليونانية، أثينا، تضيئ شجرة عيد الميلاد بينما يستمع الناس إلى حفل موسيقي أثناء هطول الأمطار.

العاصمة اليونانية، أثينا، تضيئ شجرة عيد الميلاد بينما يستمع الناس إلى حفل موسيقي أثناء هطول الأمطار. - سبوتنيك عربي
6/18
© AP Photo / Petros Giannakouris

العاصمة اليونانية، أثينا، تضيئ شجرة عيد الميلاد بينما يستمع الناس إلى حفل موسيقي أثناء هطول الأمطار.

© Getty Images / Emmanuel Osodi/Anadolu

صورة عامة تظهر الشوارع والأزقة مزينة بزينة مضيئة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أبوجا، نيجيريا.

صورة عامة تظهر الشوارع والأزقة مزينة بزينة مضيئة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أبوجا، نيجيريا. - سبوتنيك عربي
7/18
© Getty Images / Emmanuel Osodi/Anadolu

صورة عامة تظهر الشوارع والأزقة مزينة بزينة مضيئة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أبوجا، نيجيريا.

© AP Photo / Bilal Hussein

يشاهد الناس الألعاب النارية خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة التي أقيمت أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في بيروت، لبنان.

يشاهد الناس الألعاب النارية خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة التي أقيمت أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في بيروت، لبنان. - سبوتنيك عربي
8/18
© AP Photo / Bilal Hussein

يشاهد الناس الألعاب النارية خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة التي أقيمت أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في بيروت، لبنان.

© AP Photo / Darko Bandic

عمال يزينون شجرة عيد الميلاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

عمال يزينون شجرة عيد الميلاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Darko Bandic

عمال يزينون شجرة عيد الميلاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© AP Photo / Martin Meissner

شجرة عيد الميلاد ترش الثلج في مهرجان عيد الميلاد في مدينة هيرنه الألمانية.

شجرة عيد الميلاد ترش الثلج في مهرجان عيد الميلاد في مدينة هيرنه الألمانية. - سبوتنيك عربي
10/18
© AP Photo / Martin Meissner

شجرة عيد الميلاد ترش الثلج في مهرجان عيد الميلاد في مدينة هيرنه الألمانية.

© Getty Images / VCG

عامل يعمل على خط إنتاج أشجار عيد الميلاد في ورشة عمل بمدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ الصينية.

عامل يعمل على خط إنتاج أشجار عيد الميلاد في ورشة عمل بمدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ الصينية. - سبوتنيك عربي
11/18
© Getty Images / VCG

عامل يعمل على خط إنتاج أشجار عيد الميلاد في ورشة عمل بمدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ الصينية.

© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos

احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات.

احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات. - سبوتنيك عربي
12/18
© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos

احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وارسو، بولندا.

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Czarek Sokolowski

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وارسو، بولندا.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

يزور الناس سوق عيد الميلاد في مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما، اليابان.

يزور الناس سوق عيد الميلاد في مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما، اليابان. - سبوتنيك عربي
14/18
© AP Photo / Eugene Hoshiko

يزور الناس سوق عيد الميلاد في مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما، اليابان.

© AP Photo / Hameraldi Agolli

تضيء العاصمة الألبانية شجرة عيد الميلاد في ساحة سكاندربغ في تيرانا، بينما يتجمع الناس للاستماع إلى حفل موسيقي.

تضيء العاصمة الألبانية شجرة عيد الميلاد في ساحة سكاندربغ في تيرانا، بينما يتجمع الناس للاستماع إلى حفل موسيقي. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Hameraldi Agolli

تضيء العاصمة الألبانية شجرة عيد الميلاد في ساحة سكاندربغ في تيرانا، بينما يتجمع الناس للاستماع إلى حفل موسيقي.

© AP Photo / Tatan Syuflana

"يتجول المارة أمام شجرة عيد الميلاد المزينة في إحدى الحدائق بمدينة جاكرتا، إندونيسيا.

&quot;يتجول المارة أمام شجرة عيد الميلاد المزينة في إحدى الحدائق بمدينة جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Tatan Syuflana

"يتجول المارة أمام شجرة عيد الميلاد المزينة في إحدى الحدائق بمدينة جاكرتا، إندونيسيا.

© AP Photo / Andrew Medichini

يلتقط الناس صورا لشجرة عيد الميلاد العملاقة في روما.

يلتقط الناس صورا لشجرة عيد الميلاد العملاقة في روما. - سبوتنيك عربي
17/18
© AP Photo / Andrew Medichini

يلتقط الناس صورا لشجرة عيد الميلاد العملاقة في روما.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

يتجول الناس بالقرب من شجرة عيد الميلاد في ساحة مانيجنايا بموسكو، روسيا.

يتجول الناس بالقرب من شجرة عيد الميلاد في ساحة مانيجنايا بموسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Pavel Bednyakov

يتجول الناس بالقرب من شجرة عيد الميلاد في ساحة مانيجنايا بموسكو، روسيا.

