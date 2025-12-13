أشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم

© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos

احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات.