أشجارعيد الميلاد الأكثرغرابة حول العالم

غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض الأسماك الرئيسي بمتحف موسكفاريوم للفن الحديث، لتهنئة الزوار بحلول العام الجديد.
غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض الأسماك الرئيسي بمتحف موسكفاريوم للفن الحديث، لتهنئة الزوار بحلول العام الجديد.
راكبو الأمواج المرتدون زي بابا نويل يجتمعون على الشاطئ في تل أبيب، أثناء تصوير إعلان سياحي احتفالي بمناسبة عيد الميلاد.
راكبو الأمواج المرتدون زي بابا نويل يجتمعون على الشاطئ في تل أبيب، أثناء تصوير إعلان سياحي احتفالي بمناسبة عيد الميلاد.
إضاءة شجرة عيد الميلاد العائمة على شاطئ بوتافوغو، احتفالا بموسم الأعياد في ريو دي جانيرو.
إضاءة شجرة عيد الميلاد العائمة على شاطئ بوتافوغو، احتفالا بموسم الأعياد في ريو دي جانيرو.
المرشدة السياحية ميغان كينغهورن تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد في مصلى السيدة العذراء بكنيسة روسلين في ميدلوثيان.
تأسست الكنيسة عام 1446 وظهرت في فيلم شفرة دافنشي، وتستقبل الزوار طوال الأعياد وتستضيف شعائر وحفلات موسيقية خاصة بالمناسبة.
المرشدة السياحية ميغان كينغهورن تضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد في مصلى السيدة العذراء بكنيسة روسلين في ميدلوثيان.
تأسست الكنيسة عام 1446 وظهرت في فيلم شفرة دافنشي، وتستقبل الزوار طوال الأعياد وتستضيف شعائر وحفلات موسيقية خاصة بالمناسبة.
تم عرض دمية عملاقة لشخصية "إلف أون ذا شيلف" في ساحة التسوق المحلية بمدينة سكوتسديل، أريزونا.
تم عرض دمية عملاقة لشخصية "إلف أون ذا شيلف" في ساحة التسوق المحلية بمدينة سكوتسديل، أريزونا.
العاصمة اليونانية، أثينا، تضيئ شجرة عيد الميلاد بينما يستمع الناس إلى حفل موسيقي أثناء هطول الأمطار.
العاصمة اليونانية، أثينا، تضيئ شجرة عيد الميلاد بينما يستمع الناس إلى حفل موسيقي أثناء هطول الأمطار.
صورة عامة تظهر الشوارع والأزقة مزينة بزينة مضيئة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أبوجا، نيجيريا.
صورة عامة تظهر الشوارع والأزقة مزينة بزينة مضيئة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أبوجا، نيجيريا.
يشاهد الناس الألعاب النارية خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة التي أقيمت أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في بيروت، لبنان.
يشاهد الناس الألعاب النارية خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة التي أقيمت أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في بيروت، لبنان.
عمال يزينون شجرة عيد الميلاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
عمال يزينون شجرة عيد الميلاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
شجرة عيد الميلاد ترش الثلج في مهرجان عيد الميلاد في مدينة هيرنه الألمانية.
شجرة عيد الميلاد ترش الثلج في مهرجان عيد الميلاد في مدينة هيرنه الألمانية.
عامل يعمل على خط إنتاج أشجار عيد الميلاد في ورشة عمل بمدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ الصينية.
عامل يعمل على خط إنتاج أشجار عيد الميلاد في ورشة عمل بمدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ الصينية.
احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات.
احتشاد جمع غفير لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترا، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في ساحة التجارة في لشبونة، البرتغال. وتغطي الأضواء هذا العام مسافة إجمالية قدرها 182كيلومتراً، موزعة على 46 موقعاً، تشمل ساحات وشوارع وجادات.
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وارسو، بولندا.
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وارسو، بولندا.
يزور الناس سوق عيد الميلاد في مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما، اليابان.
يزور الناس سوق عيد الميلاد في مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما، اليابان.
تضيء العاصمة الألبانية شجرة عيد الميلاد في ساحة سكاندربغ في تيرانا، بينما يتجمع الناس للاستماع إلى حفل موسيقي.
تضيء العاصمة الألبانية شجرة عيد الميلاد في ساحة سكاندربغ في تيرانا، بينما يتجمع الناس للاستماع إلى حفل موسيقي.
"يتجول المارة أمام شجرة عيد الميلاد المزينة في إحدى الحدائق بمدينة جاكرتا، إندونيسيا.
"يتجول المارة أمام شجرة عيد الميلاد المزينة في إحدى الحدائق بمدينة جاكرتا، إندونيسيا.
يلتقط الناس صورا لشجرة عيد الميلاد العملاقة في روما.
يلتقط الناس صورا لشجرة عيد الميلاد العملاقة في روما.
يتجول الناس بالقرب من شجرة عيد الميلاد في ساحة مانيجنايا بموسكو، روسيا.
يتجول الناس بالقرب من شجرة عيد الميلاد في ساحة مانيجنايا بموسكو، روسيا.