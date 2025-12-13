أسوأ حوادث وسائل النقل عالميا في 2025

عربي
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أسوأ حوادث وسائل النقل التي جرت حول العالم عام 2025.
© Getty Images / Anadolu/Guven Ilbegi

تصاعد الدخان بعد تحطم طائرة مقاتلة هندية، أثناء قيامها بعرض جوي خلال معرض دبي للطيران في دبي. الإمارات العربية المتحدة.

 تصاعد الدخان بعد تحطم طائرة مقاتلة هندية، أثناء قيامها بعرض جوي خلال معرض دبي للطيران في دبي. الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Anadolu/Guven Ilbegi

تصاعد الدخان بعد تحطم طائرة مقاتلة هندية، أثناء قيامها بعرض جوي خلال معرض دبي للطيران في دبي. الإمارات العربية المتحدة.

© AP Photo / Chan Long Hei

خلال توجه عمال إنقاذ بواسطة قارب، إلى طائرة شحن انزلقت عن مدرج مطار في هونغ كونغ.

خلال توجه عمال إنقاذ بواسطة قارب، إلى طائرة شحن انزلقت عن مدرج مطار في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Chan Long Hei

خلال توجه عمال إنقاذ بواسطة قارب، إلى طائرة شحن انزلقت عن مدرج مطار في هونغ كونغ.

© AP Photo / Armando Franca

لقطة عامة تظهر تجمهر الناس حول عربة "ترام" سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة. البرتغال.

لقطة عامة تظهر تجمهر الناس حول عربة &quot;ترام&quot; سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة. البرتغال. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Armando Franca

لقطة عامة تظهر تجمهر الناس حول عربة "ترام" سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة. البرتغال.

© Photo / U.S Coast Guard photo by Petty Officer 1st Class Brandon Giles

تصادم بين مروحية وطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغن، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تصادم بين مروحية وطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغن، في العاصمة الأمريكية واشنطن. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / U.S Coast Guard photo by Petty Officer 1st Class Brandon Giles

تصادم بين مروحية وطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغن، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

© AP Photo / Javier Torres

حافلة معلقة من جسر علوي بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو. تشيلي.

حافلة معلقة من جسر علوي بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو. تشيلي. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Javier Torres

حافلة معلقة من جسر علوي بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو. تشيلي.

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

رجال الإطفاء أثناء تفقدهم موقع حادث وقع بين قطارين للركاب أثناء عبورهما نفق بالقرب من قرية يابلونوف ناد تورنو، سلوفاكيا.

رجال الإطفاء أثناء تفقدهم موقع حادث وقع بين قطارين للركاب أثناء عبورهما نفق بالقرب من قرية يابلونوف ناد تورنو، سلوفاكيا. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

رجال الإطفاء أثناء تفقدهم موقع حادث وقع بين قطارين للركاب أثناء عبورهما نفق بالقرب من قرية يابلونوف ناد تورنو، سلوفاكيا.

© Getty Images / Hessam oddin Ansarian

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء الشهيد رجائي، في محافظة هرمزغان الإيرانية.

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء الشهيد رجائي، في محافظة هرمزغان الإيرانية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Hessam oddin Ansarian

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء الشهيد رجائي، في محافظة هرمزغان الإيرانية.

© Sputnik . EMERCOM of Russia / الانتقال إلى بنك الصور

تحطم إحدى عربات قطار كليموف- موسكو جراء انهيار جسر في منطقة بريانسك.

تحطم إحدى عربات قطار كليموف- موسكو جراء انهيار جسر في منطقة بريانسك. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . EMERCOM of Russia
/
الانتقال إلى بنك الصور

تحطم إحدى عربات قطار كليموف- موسكو جراء انهيار جسر في منطقة بريانسك.

© AP Photo

متطوعون ينتشلون جثة من بين حطام حافلة ركاب اشتعلت فيها النيران نتيجة اصطدامها بدراجة نارية على طريق سريع، في قرية تشيناتيكورو. الهند.

متطوعون ينتشلون جثة من بين حطام حافلة ركاب اشتعلت فيها النيران نتيجة اصطدامها بدراجة نارية على طريق سريع، في قرية تشيناتيكورو. الهند. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo

متطوعون ينتشلون جثة من بين حطام حافلة ركاب اشتعلت فيها النيران نتيجة اصطدامها بدراجة نارية على طريق سريع، في قرية تشيناتيكورو. الهند.

© Getty Images / Katherine KY Cheng

عمال المطاريتفقدون موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، حاولت الهبوط وسط رياح قوية وثلوج في مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا.

عمال المطاريتفقدون موقع تحطم طائرة تابعة لشركة &quot;دلتا إيرلاينز&quot;، حاولت الهبوط وسط رياح قوية وثلوج في مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Katherine KY Cheng

عمال المطاريتفقدون موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، حاولت الهبوط وسط رياح قوية وثلوج في مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا.

© Photo / Interstate Aviation Committee

مقتل 48 شخصًا نتيجة تحطم طائرة ركاب من طراز "أنتونوف أن-24" بالقرب من تيندا، روسيا.

مقتل 48 شخصًا نتيجة تحطم طائرة ركاب من طراز &quot;أنتونوف أن-24&quot; بالقرب من تيندا، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Interstate Aviation Committee

مقتل 48 شخصًا نتيجة تحطم طائرة ركاب من طراز "أنتونوف أن-24" بالقرب من تيندا، روسيا.

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

عمال إنقاذ يبحثون عن ركاب قطار خرج عن مساره في منطقة بيبيراخ بين منطقتي تسفايفالتندورف وزيل.

عمال إنقاذ يبحثون عن ركاب قطار خرج عن مساره في منطقة بيبيراخ بين منطقتي تسفايفالتندورف وزيل. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

عمال إنقاذ يبحثون عن ركاب قطار خرج عن مساره في منطقة بيبيراخ بين منطقتي تسفايفالتندورف وزيل.

