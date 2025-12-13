أسوأ حوادث وسائل النقل عالميا في 2025

تصاعد الدخان بعد تحطم طائرة مقاتلة هندية، أثناء قيامها بعرض جوي خلال معرض دبي للطيران في دبي. الإمارات العربية المتحدة.
خلال توجه عمال إنقاذ بواسطة قارب، إلى طائرة شحن انزلقت عن مدرج مطار في هونغ كونغ.
لقطة عامة تظهر تجمهر الناس حول عربة "ترام" سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة. البرتغال.
تصادم بين مروحية وطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغن، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حافلة معلقة من جسر علوي بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو. تشيلي.
رجال الإطفاء أثناء تفقدهم موقع حادث وقع بين قطارين للركاب أثناء عبورهما نفق بالقرب من قرية يابلونوف ناد تورنو، سلوفاكيا.
تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء الشهيد رجائي، في محافظة هرمزغان الإيرانية.
تحطم إحدى عربات قطار كليموف- موسكو جراء انهيار جسر في منطقة بريانسك.
متطوعون ينتشلون جثة من بين حطام حافلة ركاب اشتعلت فيها النيران نتيجة اصطدامها بدراجة نارية على طريق سريع، في قرية تشيناتيكورو. الهند.
عمال المطاريتفقدون موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، حاولت الهبوط وسط رياح قوية وثلوج في مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا.
مقتل 48 شخصًا نتيجة تحطم طائرة ركاب من طراز "أنتونوف أن-24" بالقرب من تيندا، روسيا.
عمال إنقاذ يبحثون عن ركاب قطار خرج عن مساره في منطقة بيبيراخ بين منطقتي تسفايفالتندورف وزيل.
