إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى
سبوتنيك عربي
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية الشرطة الإسرائيلية. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال".واقتحم مئات المستوطنين، الشهر الماضي، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام ما يُعرف بـ”عيد العرش”.وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها طمنصة لتدمير إسرائيل"، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.
ar_EG
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال".
واقتحم مئات المستوطنين
، الشهر الماضي، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام ما يُعرف بـ”عيد العرش”.
وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.
وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار
، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.
وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها طمنصة لتدمير إسرائيل"، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.