الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 420 "مسلحا" منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 420 مسلحاً منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان نوفمبر/ تشرين الثاني 2024". 14.12.2025
العالم العربي
وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن "نحو 40 مسلحا قتلوا في جنوب لبنان منذ مطلع شهر أكتوبر"، قائلا إن "المسلحين الذين تم القضاء عليهم شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لـ"حزب الله".وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من "حزب الله" بضربات نفذها على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في قرية ياطر عنصراً في حزب الله "شارك في محاولات إعادة تأهيل بنيته التحتية".يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 420 مسلحاً منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".
وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن "نحو 40 مسلحا قتلوا في جنوب لبنان منذ مطلع شهر أكتوبر"، قائلا إن "المسلحين الذين تم القضاء عليهم شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لـ"حزب الله".
كما زعم أن "حزب الله" انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من 1900 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من "حزب الله" بضربات نفذها على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في قرية ياطر عنصراً في حزب الله "شارك في محاولات إعادة تأهيل بنيته التحتية".
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.