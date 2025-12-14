https://sarabic.ae/20251214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-1677-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-خلال-أسبوع-1108163949.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1677 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي ودمرت ما لا يقل عن 1677 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T23:37+0000
2025-12-14T23:37+0000
2025-12-14T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو -سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لإحصاءات وكالة أنباء "سبوتنيك"، بناء على بيانات وزارة الدفاع الروسية.وبحسب البيانات، سُجّل أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها يومي 11 و14 ديسمبر/ كانون الأول، حيث بلغ عددها 396 و290 طائرة على التوالي.وفي الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1270 طائرة مسيرة أوكرانية.يذكر أن أغلبية الهجمات الطائرات المسيرة استهدفت الجزء الأوروبي من روسيا.
2025
روسيا, أخبار أوكرانيا
