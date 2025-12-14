https://sarabic.ae/20251214/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر141-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108140166.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل - وزارة الدفاع
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية بين الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم السبت، والساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الأحد".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبيّنت الوزارة أن "الجيش الروسي أسقط 35 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و32 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، و7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة لينينغراد، وواحدة فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق مقاطعة بسكوف، وواحدة فوق مقاطعة نوفغورود، وواحدة فوق منطقة موسكو".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
